به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز دوشنبه اعلام کرد: با ترامپ گفتگو کردیم. باید این تروریست ها از شرق فرات بروند.

رئیس جمهوری ترکیه در این خصوص گفت: اگر آنها خارج نشوند، ما آنها را خارج خواهیم کرد؛ زیرا آن ها مزاحمت ایجاد می کنند. هر لحظه امکان آغاز عملیات در شرق فرات وجود دارد.

رئیس جمهوری ترکیه در این خصوص گفت: اگر آنها خارج نشوند، ما آنها را خارج خواهیم کرد؛ زیرا آن ها مزاحمت ایجاد می کنند. هر لحظه امکان آغاز عملیات در شرق فرات وجود دارد.

رجب طیب اردوغان در جمع مردم قونیه بدون اشاره به حضور ارتش ترکیه در سوریه بدون کسب مجوز از دولت قانونی این کشور و بر خلاف قوانین بین المللی، ادامه داد: هر لحظه می توانیم عملیات خود در امتداد خطوط مرزی ۵۰۰ کیلومتری با سوریه را مطابق نقشه و بدون آسیب رساندن به نظامیان آمریکا در سوریه آغاز کنیم.

وی در ادامه افزود: هفته گذشته به صورت رسمی اعلام کردیم که عملیات نظامی در شرق فرات را آغاز خواهیم کرد. با ترامپ هم صحبت کردیم و جواب مثبت گرفتیم. اکنون هم در حال پیگیری این موضوع هستیم و تا نابودی آخرین تروریست در منطقه، وجب به وجب خاک سوریه را خواهیم گشت.