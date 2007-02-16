مرفاوی قدرت کافی برای هدایت تیم را نداشت/ بازیکنان با انگیزه تمرین نمی کردند

مربی مستعفی تیم فوتبال استقلال با بیان این مطلب به خبرنگار مهرگفت: بازیکنان استقلال در تمرینات از دستور مربیان تمرد می کردند و دل به کار نمی دادند. چون قدرت کافی در سرمربی تیم دیده نمی شد ما ( مربیان استقلال) نمی توانستیم در اجرای خواسته های فنی خود اصرار داشته باشیم و بیشتر با شرایط موجود مدارا می کردیم.

قلعه نویی قدرت کافی رهبری تیم را داشت

اقبالی تاکید کرد: زمانی که امیرقلعه نویی سرمربی تیم فوتبال استقلال بود مشکلی از جهت هدایت تیم نداشتیم و او بخوبی با قدرت مدیریت خود استقلال را رهبری می کرد، در آن شرایط کار ما نیز آسان تر بود و براحتی تیم را تمرین می دادیم .

بازیکنان از خواسته کادر فنی تبعیت نمی کردند

وی ادامه داد: با جدایی قلعه نویی شرایط متفاوتی در 6 ماه اخیر بر تیم حاکم شد. در زمان تمرین روی کار بازیکنان اعمال نظر می کردیم اما بعضا بازیکنان تبعیت نمی کردند. از جانب سرمربی تیم نیز قدرتی اعمال نمی شد تا مشکلات بیشتر نشود. در اداره تیم تا اندازه ای با سوءمدیریت روبرو بودیم و من به عنوان نفر دوم تیم نمی توانستم چیزی را از بازیکنان بخواهم که سرمربی تیم نمی خواست.

تمرینات یونگ تفاوتی با نحوه تمرینات ما ندارد

مربی سابق تیم فوتبال استقلال اذعان داشت: مسئولان باشگاه استقلال قطعا با هدف اعمال تغییرات در زمینه فنی یونگ را به استخدام در آورده اند اما نحوه کار وی تفاوتی با کار مربیان استقلال ندارد. او تمریناتی را برای بازیکنان در نظر گرفته که تا همین چند روز قبل آنها انجام می دادند اما چون چشم رنگی و موی روشن دارد مسئولان استقلال حتی حاضرند برایش 400 میلیون پرداخت کنند.

یونگ هم راه به جایی نمی برد

وی افزود: تا زمانی که نظم و انضباط در تیم حاکم نشده، مشکلات مالی برطرف نشود و مدیریت صحیح برباشگاه حاکم نشود حتی یونگ هم نمی تواند در کارش موفق باشد.

اقبالی تاکید کرد: یونگ در بدو حضورش در استقلال تمریناتی که در مدارس فوتبال انجام می شود را برای بازیکنان در نظر گرفته بود. تمریناتی که حتی یک مربی درجه C هم می تواند برای تیمش در نظر بگیرد. مشکل استقلال نحوه تمرینات نبوده و نیست. امروز به یونگ آزادی عمل بیشتری داده اند ، مشکلات مالی نیز در حال رفع شدن است و همین مساله کار را آسان ترمی کند و شاید تیم در یک مقطع زمانی نتایج خوبی گرفت.

نمی دانم چرا بازیکن سنگالی جذب نشد

مربی مستعفی تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: برای رفع نیاز تیم در خط حمله بازیکنان خارجی در تمرینات حضورمی یافتند و یکی از آنها ابراهیم توره بود که از مرفاوی خواستم شرایط حضورش در استقلال را فراهم آورد اما نمی دانم چراعذراین بازیکن خواسته شد تا زمزمه هایی در خصوص حضور بازیکنان کامرونی در استقلال شنیده شود.

استقلال را با تمام مشکلات به جایگاه دوم رساندیم

اقبالی تصریح کرد: با تمام مشکلاتی که وجود داشت استقلال را به جایگاه دوم لیگ برتر رساندیم و به کادر فنی جدید تحویل دادیم. امیدوارم آنها بتوانند تیم را در پایان فصل به قهرمانی برسانند. عنوانی که استقلال می تواند با چاشنی شانس آن را به دست آورد.

آنالیزور سمت قابل قبولی نیست

وی اظهار داشت: پس از حضور تئودور یونگ در تیم استقلال از من خواستند به عنوان آنالیزور در تیم فعالیت کنم تا شاید احترامم حفظ شود. آنالیزور کار کوچکی است که حتی یک مربی درجه B و C نیز بخوبی از عهده انجام آن برمی آید. آنالیزور بودن به این معنا نیست که برخی از دوستان از آن یاد می کنند. وظیفه شناخت و بررسی شرایط حریف و تیم خود وظیفه کمک مربی است که باید آشنا به 10 فاکتور اصلی فوتبال و کار مربیگری و فنی باشد.

در استقلال موفق بودم

اقبالی در پایان عنوان داشت: من تجربه 30 سال فعالیت در فوتبال ایران را دارم و سال ها سرمربی بوده ام. اینکه پذیرفتم در تیم فوتبال استقلال ابتدا به عنوان دستیار قلعه نویی و سپس مرفاوی فعالیت کنم تنها به این خاطربود که تمایل داشتم در تیمی بزرگ چون استقلال حضور یابم و بر تجربیات خود بیافزایم. گمان می کنم در این راه تا اندازه زیادی موفق بودم و توانستم با این تیم به نتایج قابل قبولی برسم.