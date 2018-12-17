استحاله فرهنگی و جنگ نرم مقدمه فتنه سال ۸۸ بود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای ‌هماهنگی تبلیغات ‌اسلامی گیلان در نشست بررسی حماسه یوم‌الله ۹ دی که در رشت برگزار شد با اشاره به اینکه این روز حماسه‌ای فراموش‌نشدنی در تاریخ ۴۰ ساله انقلاب است، اظهار کرد: دشمن در سال ۸۸ به دنبال براندازی نظام مقدس اسلامی بود که با درایت و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و بصیرت مردم خنثی شد.

حجت‌الاسلام اشجری در ادامه به حضور پرشور و حماسی مردم گیلان یک روز جلوتر از سایر نقاط کشور اشاره کرد و افزود: عده‌ای از به‌کارگیری نام فتنه برای حوادث آن سال خودداری کرده و به‌صورت غیرمستقیم مانع برجسته شدن یوم‌الله ۹ دی می‌شوند.

وی با بیان اینکه این عده به دنبال تطهیر چهره‌ فتنه‌گران هستند، گفت: با توجه به حساسیت‌های مقام معظم رهبری درباره فتنه ۸۸ و موضع‌گیرهای شفاف ایشان افرادی که چنین نیتی دارند از مسیر انقلاب جدا شده‌ و در زمین دشمن بازی می‌کنند.

حجت‌الاسلام اشجری با تأکید بر لزوم بازخوانی حوادث فتنه سال ۸۸ و تبیین آن برای آحاد جامعه، بیان کرد: تبیین و بازخوانی فتنه سال ۸۸ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در برابر فتنه‌های احتمالی پیش رو واکسینه می‌کند.

سال ۸۸ چهره برخی مدعیان دین‌داری و ولایتمداری را مشخص کرد

کارشناس مسائل فرهنگی و دینی در ادامه این نشست با بیان اینکه در قرآن تأکید شده که نباید از فتنه‌گران در مدیریت دینی و اسلامی استفاده شود، اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۰ سال گذشته بارها شاهد فتنه‌ها و توطئه‌های بسیاری بوده است.

حجت‌الاسلام سید کاظم ‌میرحسینی ‌اشکوری با اشاره به اینکه استحاله فرهنگی و جنگ نرم مقدمه فتنه است، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای سه نوع مخالف، معاند و محارب است که این سه دسته به بهانه انتخابات به دنبال براندازی نظام بودند.

وی با بیان اینکه در فتنه سال ۸۸ چهره عده‌ای که ادعای ولایتمداری و دین‌داری داشتند مشخص شد، بیان کرد: هنوز عده‌ای از این فتنه‌گران فعال بوده و در انتصابات مدیران و مسئولان نقش‌آفرین هستند.

حسینی اشکوری ۹ دی را آزمونی برای مشخص شدن عیار افراد دانست و ادامه داد: تسلیم بودن و نفوذپذیری فتنه جدید دشمنان است. آن‌ها به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام مقدس اسلامی و فاصله میان مردم و نظام هستند.