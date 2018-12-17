  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

رئیس دانشگاه خبر داد:

رتبه دوم انتشارات علمی دانشگاه تربیت مدرس در میان دانشگاه ها

رتبه دوم انتشارات علمی دانشگاه تربیت مدرس در میان دانشگاه ها

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: این دانشگاه در میان دانشگاه های جامع، رتبه دوم انتشارات علمی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از ۷۹ نفر از برگزیدگان بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور بعدازظهر امروز ۲۶ آذر ۹۷ با حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور و روسای دانشگاه های صنعتی شریف و تربیت مدرس برگزار شد.

دکتر محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: این دانشگاه، دانشگاه تحصیلات تکمیلی است و حدود ۹ هزار نفر از دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه تحصیل می کنند.

وی تصریح کرد: انتشارات علمی این دانشگاه در میان دانشگاه های جامع رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: دانشجویان این دانشگاه در علوم زیستی افتخارات جهانی آفریده اند.

کد مطلب 4487818
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه