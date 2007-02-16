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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۲۶

"دم صبح" در خانه فیلم نور نقد و بررسی می‌شود

فیلم سینمایی "دم صبح" به کارگردانی حمید رحمانیان روز یکشنبه آینده در ادامه برنامه‌های خانه فیلم نور در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از ساعت 16 روز یکشنبه 29 بهمن آغاز می‌شود و در آن علاوه بر فیلمساز، جهانبخش نورایی نیز به عنوان منتقد میهمان حضور خواهد داشت. "دم صبح" محصول سال 1384 است و در آن حسین یاری، آتش تقی‌پور، ذبیح افشار و هدی ناصح بازی می‌کنند. داستان فیلم درباره یک محکوم به مرگ است که در شب اعدام خود با خوف و رجا دست و پنجه نرم می‌کند.

سری جدید برنامه‌های خانه فیلم نور تا پایان سال یکشنبه‌ها از ساعت 16 با نمایش و نقد و بررسی فیلم‌های داستانی ادامه می‌یابد و علاقمندان می‌توانند برای استفاده از این برنامه‌ها به موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در خیابان ولی عصر (عج)، رو به روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 مراجعه کنند.

کد مطلب 448782

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