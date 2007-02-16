به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از ساعت 16 روز یکشنبه 29 بهمن آغاز می‌شود و در آن علاوه بر فیلمساز، جهانبخش نورایی نیز به عنوان منتقد میهمان حضور خواهد داشت. "دم صبح" محصول سال 1384 است و در آن حسین یاری، آتش تقی‌پور، ذبیح افشار و هدی ناصح بازی می‌کنند. داستان فیلم درباره یک محکوم به مرگ است که در شب اعدام خود با خوف و رجا دست و پنجه نرم می‌کند.

سری جدید برنامه‌های خانه فیلم نور تا پایان سال یکشنبه‌ها از ساعت 16 با نمایش و نقد و بررسی فیلم‌های داستانی ادامه می‌یابد و علاقمندان می‌توانند برای استفاده از این برنامه‌ها به موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در خیابان ولی عصر (عج)، رو به روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 مراجعه کنند.