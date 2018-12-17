به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری در محل دانشگاه پیام نور استان زنجان، با تاکید بر اینکه امروز برای ایجاد اشتغال، بیش از هر زمان دیگری به ارتباط دانشگاه و صنعت نیاز داریم، افزود: بدون شک، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت برکات زیادی در جامعه به دنبال داشته و باعث خواهد شد تا نقشآفرینی این ارتباط بیش از گذشته در توسعه کسب و کار نمود داشته باشد، به همین خاطر اهتمام به این موضوع یکی از رویکردهای این دانشگاه است.
وی با یادآوری اینکه دانشگاه پیامنور در مرکز شهرستانهای زنجان و ابهر راهاندازی شده است، ادامه داد: این دانشگاه برنامههای زیادی را در عرصههای مختلف تدوین کرده که یکی از مهمترین آنها، برنامهریزی در راستای برگزاری رویدادهای کارآفرینی است که از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا برنامهریزیهای لازم برای برگزاری این استارتاپ در حوزه کشاورزی سالم صورت گرفته است.
رئیس دانشگاه پیامنور زنجان با اشاره به اینکه دانشگاه پیامنور با رسالتی که در پیش گرفته، تحصیل دانشجویان به صورت غیرحضوری را فراهم کرده است، تصریح کرد: این ویژگی را باید یکی از ماموریتهای متمایز این دانشگاه با سایر مراکز آموزشی برشمرد؛ چرا که معتقدیم بسیاری از علاقهمندان به کسب علم و دانش هستند که به دلایل مختلف قادر به حضور در کلاس نیستند و باید زمینه علمآموزی این افراد به صورت غیرحضوری فراهم شود.
محمدی با یادآوری اینکه تحصیل غیرحضوری دانشجویان باعث شده است که دانشگاه پیامنور رویکرد جدیتری را از همان ابتدای تاسیس در نظر بگیرد و آن ارتقای سطح کیفی دانشگاه است که این مهم تا به امروز نیز ادامه داشته است، اظهار کرد: خوشبختانه با این رویکرد، دانشگاه پیامنور زنجان در چهار دهه گذشته توانسته است به دستاوردهای قابل توجهی در عرصههای مختلف دست یابد که بیشک بخش اعظمی از این موفقیتها را مدیون آموزشهای باکیفیت هستیم.
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