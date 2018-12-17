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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۲

شهردار تهران:

ترافیک و آلودگی هوا بحران اصلی تهران است

ترافیک و آلودگی هوا بحران اصلی تهران است

تهران- شهردار تهران گفت: در یک نظرسنجی ٧٠ درصد از سوال شوندگان ترافیک و آلودگی هوا را بحران اصلی در تهران دانستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی بعد از ظهر دوشنبه در آئین تکریم محمدحسین مقیمی استاندار سابق و معارفه انوشیروان محسنی بند پی به عنوان استاندار جدید تهران طی سخنانی گفت: استاندار سابق تهران مجموعه ای از اقدامات اثرگذار در طول دوران پیش از انقلاب، دوران انقلاب و پس از آن در کارنامه دارد، که بازسازی های پس از جنگ ومدیریت بحران های طبیعی مثل زلزله و سیل  از اقدامات مهم وی است.

وی سپس به آلودگی هوای تهران به عنوان یکی از مهم ترین معضلات این کلان شهر و نیز استان تهران اشاره کرد و گفت: در یک نظرسنجی  ٧٠ درصد سوال شوندگان ترافیک و آلودگی هوا را بحران اصلی در تهران و مهم تر از فقر و مسائل و مشکلات اقتصادی دانستند و علت اصلی آلایندگی هوای تهران وسایل نقلیه موتوری از جمله موتورهای دو چرخ و خودروهای شخصی است.

شهردار تهران ادامه داد:  تهران بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ اتوبوس‌ کم دارد و باید تلاش کنیم، این کمبود حل برطرف شود و نیز می بایست محدوده طرح کاهش آلودگی و ترافیک را افزایش دهیم تا به اهداف خود برسیم.

وی گفت: بسیاری از شهرستان های استان تهران تقاضا برای خُرد شدن در جهت دریافت خدمات بیشتر دارند، که باید این امر با تدبیر مناسب صورت گیرد و با پیگیری همه اجزا در یک راستا بتوان راهکاری مناسب برای برطرف کردن مشکلات پیدا کرد.

کد مطلب 4487824

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