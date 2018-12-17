خشکسالی ادامه دارد/تعداد سیل ها بیشتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود پرهیزگار در نشست خبری سومین نمایشگاه صنعت حمل و نقل و صنایع وابسته با بیان اینکه سازمان هواشناسی کشور، برنامه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) را اجرا کرده، گفت: در مرحله اول در بخش هواشناسی کشاورزی این برنامه را اجرا کردیم که جامعه هدف ما ۱۴ میلیون فعال بخش کشاورزی است.

وی افزود: ۴۲۲ میلیارد تومان در سال زراعی ۹۴- ۹۵ اجرای این طرح برای بخش کشاورزی ارزش افزوده ایجاد کرد که این رقم در سال زراعی ۹۵-۹۶ به هزار میلیارد تومان و در سال زراعی جاری به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به افزایش هشدارهای سیل از سوی سازمان هواشناسی که به کاهش تلفات سیل به عدد تک رقمی منجر شده، گفت: در سال ۸۰، سیل استان گیلان ۴۰۰ نفر کشته و مفقود الاثر و ۱۰ هزار نفر محاصره در سیل را با خود به همراه داشت. این در حالی است که اخیرا به دلیل گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، تعداد سیل ها در دو، سه سال اخیر افزایش یافته است.

وی یادآور شد: سازمان هواشناسی، مرکز ملی خشکسالی را با هدف ارائه اطلاعات بخش خشکسالی به شورای عالی آب و همچنین مرکز ملی گردوخاک را برای اعلام میزان گردو خاک کشور تاسیس کرده است.

پرهیزگار با بیان اینکه سازمان هواشناسی بیانیه وزارت نیرو را مبنی بر اتمام خشکسالی و آغاز ترسالی را تایید نمی کند، خاطرنشان کرد: تا پایان اسفندماه بارشها در حد نرمال باقی می ماند ولی میزان بارش های امسال از سال ۹۶ بیشتر خواهد بود.