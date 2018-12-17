توضیحات محمودزاده درخصوص قانون جدید سازمان لیگ

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز محمودزاده درخصوص قانون جدید سازمان لیگ مبنی بر گفت: رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران در هیات رئیسه این سازمان پیشنهاد خوبی را مطرح کردند که مورد استقبال، تایید و تصویب اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ قرار گرفت. بر این اساس از فصل آینده در مسابقات لیگ برتر دو هفته قبل از شروع مسابقات و در لیگ های دسته اول، دوم و سوم ۱۰ روز قبل از شروع رقابت ها و در لیگ های رده سنی یک هفته قبل از آغاز مسابقات، باشگاه ها موظف هستند حداقل ۱۴ بازیکن در رده های سنی مختلف را در کمیته نقل وانتقالات سازمان لیگ ثبت نمایند.

وی افزود: این مصوبه در صورتی برای فصل آینده اجرایی خواهد شد که هیات ریسه فدراسیون فوتبال نیز آن را تایید نماید.

مدیر واحد نقل و انتقالات سازمان لیگ با اشاره به مشکلاتی که برخی تیم ها در این فصل ایجاد کردند گفت: در صورت تایید نهایی این مصوبه از سوی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال خلاء قانونی که قبلا در آئین نامه مسابقات و نقل انتقالات دیده نشده بود و موجب بی نظمی فراوان و معضل در مسابقات می گردید مانند خروج تیم های نفت تهران و سیاه جامگان در لیگ دسته اول، راه آهن تهران و صبای قم در لیگ دسته دوم کشور را دیگر شاهد نخواهیم بود.