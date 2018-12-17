به گزارش خبرنگار مهر، خداداد غریب پور در مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: 25 درصد بورس را کانه‌های فلزی و فلزات اساسی تشکیل می دهند؛ در حالیکه ارزش بازار سرمایه و بورس ۶۲۷ هزار میلیارد تومان است؛ این در حالی است که حاشیه سود کانه های فلزی ۲۳ درصد است اما در بورس ۱۵ درصد بازار را دارند.

مدیرعامل ایمیدرو افزود: کانه های فلزی ۱۰ درصد سود بازار را می دهند و فلزات اساسی ۳۳ درصد را شامل می‌شود؛ این در حالی است که یک چهارم بازار سرمایه حوزه کاری معدن است که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در بازار جابجا می شود.

وی تصریح کرد: باید با بخش خصوصی تبادل افکار کرد و ایمیدرو مدعی رقابت پذیری مواد معدنی برای تولید ثروت است و باید به مناطق کمتر توسعه یافته توجه کرد. حفظ اشتغال موجود اهمیت بالایی دارد که در این زمینه صادرات باید تسهیل شود و از صدور بخشنامه های پی در پی پرهیز کرد.

غریب پور با بیان اینکه کار تیمی و مسئولیت پذیری و انجام درست کار را در دستور خود قرار داده ام و باید یوتیلیتی و مصارف غیر مولد را کم کرد، گفت: حرف و قانون زده می‌شود اما ساختار و کمیته‌ای تشکیل نمی‌شود.