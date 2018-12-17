پذیرش مقالات پژوهشگران آبادانی با محوریت فرهنگ شهروندی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جنامی ظهر امروز در جلسه کمیسیون فرهنگی در محل سرسرای اجتماعات این شورا ضمن تبریک هفته پژوهش افزود: متاسفانه کارهای پژوهشی در آبادان صورت نمی گیرد و دانشگاه‌ها هم تنها به نصب بنر تبریک هفته پژوهش و ارائه برخی مقالات آن‌هم به الزام وزارت علوم در این هفته بسنده می کنند و این موضوع برای آبادان با وجود این همه پتانسیل قابل قبول و پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل ارائه برخی مقالات پژوهشی رنکینگ دانشگاه‌های ایران در سطح جهانی بالاتر آمده است، اظهار کرد: از تمام کسانی که می توانند شهرداری را در ارتقای فرهنگ شهروندی و سایر مشکلات مبتلابه با ارائه مقاله کمک کنند، دعوت به همکاری می کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر آبادان تصریح کرد: دو سال پیش با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کلنگ ساخت پلاتو با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند در آبادان به زمین زده شد که متاسفانه به رغم قول‌های فراوان هنوز هیچ اتفاق خوشایندی نیفتاده و پلاتویی ساخته و تکمیل نشده است.

جنامی یادآور شد: هنرمندان آبادانی حق زیادی به گردن همگان دارند و درست نیست که هنرمندان شهر اولین ها از نبود پلاتو در رنج باشند.

وی همچنین خواهان برنامه ریزی مناسب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند برای بهره برداری درست از پتانسیل موزه حیات وحش آبادان شد که به گفته مسئولان محیط زیست سال گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر از آن بازدید کردند.