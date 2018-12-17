حامد عباسپور به عنوان رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین بهداد مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی ظهر امروز دوشنبه در مراسمی در محل اداره دامپزشکی شهرستان اهر حامد عباسپور عرشی را به عنوان سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان اهر منصوب و از زحمات مهدی احمدی منش رئیس اسبق اداره دامپزشکی شهرستان اهر قدردانی کرد.

در این مراسم مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی در معارفه رئیس جدید دامپزشکی اهر ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهدی احمدی منش رئیس قبلی اداره دامپزشکی شهرستان اهر، برای سرپرست جدید حامد عباسپور عرشی آرزوی موفقیت کرد.

کاهش آمار مبتلایان به تب مالت انسانی در آذربایجان شرقی

بهداد با اشاره به مشکلات همکاران دامپزشکی در اجرای وظایف محموله، از همکاری نامناسب دامداران در اجرای برنامه های سازمان دامپزشکی (واکسیناسیون، مسائل زیست محیطی و ...) اظهار گلایه کرده و از تعامل مناسب ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در همکاری لازم با اداره دامپزشکی شهرستان اهر تقدیر کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به کاهش مبتلایان به تب مالت انسانی از تعداد ۱۷۳۲ نفر در سال ۹۳ به تعداد ۴۴۰ نفردر سال ۹۷ را ناشی از واکسیناسیون به موقع و صحیح ذکر کرد.

لزوم تجهیز کشتارگاه های دام در مقابله با بیماری CCHF در آذربایجان شرقی

وی همچنین از از ساماندهی و پافشاری جهت تجهیز کشتارگاه های دام به سردخانه های بالای صفر در جهت مقابله با بیماری CCHF خبر داد.

در پایان مدیر کل دامپزشکی استان در خصوص به کارگیری افراد جدی و کار بلد در مسئولیت های مهم ادارات دامپزشکی شهرستان ها تاکید کرد.

شایان ذکر است حامد عباسپور پیش از این به عنوان کارشناس و معاون اداره دامپزشکی شهرستان های سردشت، میاندواب، کلیبر و اهر مشغول به کار بوده است.