به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مسعودی عصر دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان نهاوند با اظهار به اینکه خدا نکند فردی در نهاوند به آنفلوانزا مبتلا شود چراکه امکانات موجود در شهرستان پاسخگو بیماران نخواهد بود، گفت: ظرفیتهای مقابله با آنفلوآنزا در نهاوند افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه موردی از ابتلا به بیماری وبا در شهرستان گزارش نشده است، گفت: توصیه میشود همشهریان در صورت ابتلا به اسهال بیش از ۳ روز به مراکز درمانی مراجعه کنند.
رئیس نظام پزشکی شهرستان نهاوند تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر اورژانس نهاوند با کمبود پزشک مواجه است.
معاون فرماندار نهاوند نیز در ادامه با اشاره به اینکه قوچهای منطقه ملوسان درخطر هستند و باید اداره عشایری و متولیان مربوط پایکار بیاید که بیماری دامهای عشایر این منطقه به آنها منتقل نشود، گفت: امیدواریم این مهم هرچه سریعتر پیگیری و به نتیجه برسد.
مهدی جلالوند از وضعیت کشت سبزیهای آلوده که از فاضلاب تغذیه میشوند پرده برداشت و گفت: این موضوع نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف خواهد شد.
وی افزود: تاکنون چندین مورد به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
نظر شما