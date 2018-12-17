ائمه جمعه از تریبون نمازجمعه برای بیان و حل مشکلات استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان که در دفتر نماینده ولی فقیه در این استان برگزار شد، اقامه نماز جمعه را یکی از یادگارهای امام خمینی (ره) دانست و اظهار کرد: نمازجمعه پس پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه خوبی در نظام اسلامی پیدا کرده است.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اهمیت و جایگاه نمازجمعه در میان اقشار مختلف جامعه، افزود: بسیاری از مسائل مربوط به استان، شهرستان و بخشی باید از سوی ائمه جمعه بررسی و پیگیری شود.

وی باتأکید برلزوم حفاظت و حراست از جایگاه نمازجمعه، گفت: با توجه به جایگاه ائمه جمعه در نظام مقدس اسلامی امروز ایجاد شبه و تخریب چهره‌ آنان به یکی از حربه ‌های دشمن تبدیل شده است.

امام جمعه رشت در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و رسالت‌ ائمه جمعه تبیین اهداف انقلاب اسلامی و رهبری معظم از طریق تریبون نماز جمعه برای آحاد جامعه است، تصریح کرد: با توجه به شرایط روز جامعه باید منویات رهبری و دیدگاه‌های ایشان در مسایل مختلف را برای مردم تبیین و تشریح کرد.

وی شناخت و درک صحیح از دیدگاه ها مقام معظم رهبری از سوی ائمه جمعه را مهم دانست و ادامه داد: رهبری خط قرمز نظام مقدس اسلامی است و باید تمام خطوط به ایشان ختم شود.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه مخدوش کنندگان جایگاه و دیدگاه مقام معظم رهبری در پیشگاه خدا و مردم مسئول هستند، اظهارکرد: رهبری خط قرمز امامان جمعه محسوب می شود و باید بدان توجه کنند.