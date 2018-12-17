به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر امروز در دیدار با مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد به مناسبت آغاز هفته حمل و نقل اظهار داشت: بحث راهداری و حمل و نقل موضوعی است به طور مستقیم به زندگی و سلامت مردم وابسته است بنابراین کار بسیار ارزشمندی است و انجام چنین کارهای بزرگی، توفیق می‌خواهد و باید تلاش کنید این نعمت خدمتگزاری را حفظ کنید.

وی افزود: انسان پاداش کارهای خود را هم در دنیا و هم در آخرت دریافت می‌کند و مهم‌ترین پاداشی که خدمتگزاری به مردم دارد، برکت در زندگی است.

ناصری با اشاره به اینکه به فرموده امام صادق (ع) انجام کار به بزرگی آن نیست، بیان کرد: ارزش کار به اهمیت و درستی انجام کار است و همه ما باید تلاش کنیم با کارهای خود گره را از زندگی مردم باز کنیم.

امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه باید به دنبال انجام کارهای خوب و ماندگار باشیم، عنوان کرد: البته اینکه برخی وزارتخانه‌ها تلفیق شده‌اند، اقدام شایسته ای نبود

وی افزود: احساس مسئولیت به راه‌ها، مردم، تردد مردم، وضعیت جاده‌ها باید وجود داشته باشد تا بتوانید کارهای محوله را به درستی به انجام برسانید.

ناصری خاطرنشان کرد: برای جاده‌ها قبل از وقوع سیل و بروز بحران چاره اندیشی شود تا در صورت بارندگی، برکت الهی باعث زحمت و خرابی نشود.

امام جمعه یزد تاکید کرد: خرابی‌هایی که رخ می‌دهد اگر در اثر بی‌تدبیری و تنبلی باشد، باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم.

وی با اشاره به تصادف‌هایی که در کشور رخ می‌دهد، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جمعیتی که در این تصادف‌ها از بین می رود، جمعیت جوان هستند و باید چاره‌اندیشی کنیم تا از وقوع این حوادث جلوگیری شود.

ناصری تصریح کرد: به هر حال در این همه آمار کشته‌هایی که در کشور وجود دارد، یک دستگاه یا یک واحد فنی یا یک کارخانه کار خود را درست انجام نمی دهد که باید از بی‌تدبیری آن جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: راه‌سازی، خودروسازی، وضعیت تردد در جاده‌ها و ... باید مهندسی شود تا کمتر شاهد بروز حوادث و وارد آمدن خسارت به جان و مال مردم باشیم.