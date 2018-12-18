به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق همدان شامگاه دوشنبه با معرفی رئیس جدید این شورا و با حضور مدیران عامل شرکت توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری، آب و فاضلاب روستایی و آب منطقهای، نیروگاه و انتقال برگزار شد.
در این مراسم ضمن معرفی محمدمهدی شهیدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان به عنوان رئیس جدید شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان همدان از زحمات سیدهادی حسینیبیدار تقدیر شد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان همدان در این جلسه با اشاره به وظایف شوراهای هماهنگی اظهار داشت: برنامهریزی برای هماهنگیهای لازم در راستای هم افزایی و موارد فی ما بین شرکتها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
محمدمهدی شهیدی با تأکید بر تعیین تکلیف بدهیهای فی ما بین شرکتهای صنعت آب و برق افزود: باید با هماهنگی با مدیران موارد خاص در استان حل شود.
وی ادامه داد: پیگیری مطالبات مردمی که از سوی نمایندگان اعلام میشود از دیگر مواردی است که در این شورا با استفاده از ظرفیت استانی انجام میشود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان همدان از تشکیل کارگروه برق و انرژی و آب و آبفار در استان همدان خبر داد و گفت: این کارگروهها در ارائه راهکارها در گذر از پیک سال ۹۸ اثربخش خواهد بود.
وی عنوان کرد: باید برنامهریزیهای لازم به منظور ارتقاء صنعت آب و برق و ارتقای کیفیت خدمات و سطح رضایتمندی مردم انجام شود.
شهیدی با بیان اینکه آموزش، تحقیقات و فناوری سرلوحه کارها است، افزود: باید تحت آموزش استفاده از فناوری نوین وجود داشته باشد.
وی با تأکید بر تربیت نیروی انسانی آموزش یافته در حوزه صنعت آب و برق عنوان کرد: برنامهریزی و هماهنگیهای لازم در سفرهای مقامات به استان نیز با تلاش و همکاری صنعت آب و برق انجام میشود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان همدان با اشاره به استفاده از امکانات و ظرفیتهای شرکتهای تابعه در استان گفت: با همافزایی بین شرکتها میتوان در راستای ارائه بهتر خدمات به مردم تلاش کرد.
وی بیان کرد: برنامهریزی و ساماندهی صنعت آب و برق در شرایط بحرانی مانند بحران آب و قطع برق نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و تدابیر لازم اندیشیده شود تا از بحران پیشگیری شود.
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