به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدابوطالب حجازی بعدازظهر دوشنبه در اجلاس سالیانه اقامه نماز گیلان که در سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودسر برگزار شد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که همانگونه که در حوزه فرهنگی کشور بودجه ای اختصاص می یابد به تبلیغ نماز نیز ردیف بودجهای تخصیص دهند.
حجت الاسلام حجازی به فعالیت ستاد اقامه نماز در سه بخش فرهنگی، آموزشی و نظارتی اشاره و بیان کرد: ستاد اقامه نماز بر اساس آیین نامههای بالا دستی مسئولیتهای خود را انجام میدهد.
وی افزود: پیامهای مقام معظم رهبری، اجلاسهای کشوری اقامه نماز، آییننامه هیئت دولت درباره نماز، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، توافقنامه وزارتخانهها با ستاد مرکز اقامه نماز و توافقنامه بین ستاد اقامه نماز استانها و مدیران کل ادارات مبنای کار این ستاد است.
رئیس ستاد اقامه نماز گیلان در ادامه به برخی فعالیت های این ستاد در استان به ویژه در حوزه آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: در ۲ هزار مدرسه استان گیلان نماز به صورت جماعت اقامه میشود.
حجازی با اشاره به اینکه تالیف بیش از ۲ هزار عنوان کتاب از فعالیتهای دیگر این در بخش آموزشی است، تصریح کرد: برای ردههای سنی مختلف توسط ستاد در بحث نماز کتاب تالیف شده است.
وی ساخت مسجد در مسیرهای بین راهی، برگزاری جشن تکلیف در مدارس و ایجاد مرکز تخصصی نماز، برگزاری نماز ظهر عاشورا از فعالیتهای ستاد اقامه نماز در بخش فرهنگی عنوان کرد.
حجازی با تاکید بر اینکه در بخش نظارتی، منویات مقام رهبری مبنای فعالیت ستاد اقامه نماز است، اظهارکرد: شورای ۷ نفره کارهای نظارتی در مورد نماز را در سطح ادارات مختلف انجام میدهد.
نباید در مسایل مربوط به نماز اعتبارات قطره چکانی باشد
در ادامه این همایش امام جمعه رودسر با اشاره به اینکه در روز قیامت نخستین سوال از افراد درباره اقامه نماز است، گفت: شهرستان رودسر دارای ۴۵۰ مسجد است و در تمامی مدارس این شهرستان نیز نماز جماعت اقامه می شود.
حجت الاسلام تقی روحانی با بیان اینکه بهرغم همه اقدامات انجام شده هنور نماز در جامعه انقلابی به خوبی گسترش پیدا نکرده است، افزود: باید آسیبها و دلایل این موضوع شناسایی و بررسی شود.
روحانی ادامه داد: نباید در بحث اقامه نماز بودجهها قطره چکانی باشدو همه باید نسبت به امر نماز توجه و اهتمام لازم را داشته باشند.
نظر شما