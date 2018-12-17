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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۲

از سوی سازمان وظیفه عمومی اعلام شد؛

فراخوان مشمولان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها در دی ۹۷

فراخوان مشمولان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها در دی ۹۷

سازمان وظیفه عمومی ناجا همه مشمولان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم دی ماه ۱۳۹۷ هستند را به خدمت سربازی فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه مشمولان فارغ‌التحصیل دوره‌های کارشناسی و بالاتر و همچنین مشمولان گروه پزشکی سراسر کشور که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم دی ماه سال ۱۳۹۷ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: مشمولان ساکن تهران بزرگ باید ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ یکم دی ماه ۱۳۹۷ و مشمولان ساکن سایر استان‌ها نیز ساعت ۷ صبح تاریخ ذکر شده در محل و مراکزی که در برگ معرفینامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت‌های اجتماعی را برای آنان در  پی خواهد داشت.

مشمولان می‌توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی سرباز به نشانی www.vazifeh.ir مدارک و وسایل مورد نیاز جهت ارائه به مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام به خدمت همراه داشته باشند.

کد مطلب 4487881

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