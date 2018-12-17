حماسه ۹دی بصیرت و هوشیاری ملت را علیه دشمن به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس هاشمی روز دوشنبه در جلسه ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی گرامیداشت نهم دی که در اراک برگزار شد، اظهار داشت: نهم دی به عنوان روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت نامگذاری شده است.

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمن فتنه ها و سناریوهای بسیاری را برای از پا در آوردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تدارک دید و به دنبال این بود که نگذارد نظام جمهوری اسلامی ایران توفیقات و دستیابی به اهدافی از جمله مبارزه با استکبار را به دست آورد.

هاشمی بیان داشت: دشمنان با رشد و بالندگی نظام اسلامی احساس خطر دارند، لذا توطئه ها و دسیسه های جدیدی چه از طریق عوامل داخلی و چه عوامل بیرونی با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی طراحی می کنند، اما بصیرت و هوشیاری مردم و نظام، این گونه توطئه ها و دسیسه ها را خنثی می کند.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد مبنی بر اینکه؛ «مواظب دسیسه ها و فتنه های جدید دشمن که برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده باشید و هوشیارانه و با بصیرت کامل با آنان برخورد کنید» و بیان داشت: دشمنان مدعی شده بودند که انقلاب اسلامی به چهل سالگی نخواهد رسید اما مردم ولایتمدار با بصیرت از این فتنه ها نیز گذر کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: این مهم است که بتوانیم در اذهان عمومی خصوصا نسل جوان، توطئه های دشمن را روشن کنیم. خصوصا با وجود فضای مجازی و ضربه وارد کردن به افکار نسل جوان، ما هم باید برای خنثی کردن اهداف دشمن برنامه موثر و تاثیر گذار تدارک ببینیم.

هاشمی بیان داشت: دیگر نباید در موضوع‌های فرهنگی دفاعی کار شود، در برنامه‌های فرهنگی کار کردن دفاعی قدری دیر است. منتظر این نباشیم که هجمه وارد شود و بعد ما بخواهیم با آن هجمه مبارزه کنیم.