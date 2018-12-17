جزئیات درگیری امروز شهر ایلام اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال موسوی با اعلام این خبر اظهار داشت: به دنبال یک درگیری بین ۲ برادر، یک نفر از برادران بر اثر اصابت سلاح ساچمه زنی در محله شادآباد ایلام زخمی و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

وی با بیان اینکه وضعیت فرد مجروح ، وخیم گزارش شده است، گفت: پس از تماس با فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری، بلافاصله مأموران در محل حاضر، فرد ضارب را دستگیر کردند و جهت سیر مراحل قانونی تحویل محاکم قضایی دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام یادآور شد: اسلحه ای که در این درگیری با آن شلیک شده بود نیز کشف و ضمیمه پرونده ضارب شد.