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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۷

فرمانده انتظامی ایلام:

جزئیات درگیری امروز شهر ایلام اعلام شد

جزئیات درگیری امروز شهر ایلام اعلام شد

ایلام - فرمانده انتظامی ایلام گفت: لحظاتی پیش بر اثر اختلاف بین دو برادر در ایلام یک نفر از برادران زخمی و راهی بیمارستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال موسوی با اعلام این خبر اظهار داشت: به دنبال یک درگیری بین ۲ برادر، یک نفر از برادران بر اثر اصابت سلاح ساچمه زنی در محله شادآباد ایلام زخمی و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

وی با بیان اینکه وضعیت فرد مجروح ، وخیم گزارش شده است، گفت:  پس از تماس با فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری، بلافاصله مأموران در محل حاضر، فرد ضارب را دستگیر  کردند و جهت سیر مراحل قانونی تحویل محاکم قضایی دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام یادآور شد:  اسلحه ای که در این درگیری با آن شلیک شده بود نیز کشف و ضمیمه پرونده ضارب شد.

کد مطلب 4487895

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