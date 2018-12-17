خیلی از فرآیندهای اداری موجود فسادزا و معطل کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری، بعد از ظهر دوشنبه در آئین تکریم محمدحسین مقیمی استاندار سابق و معارفه انوشیروان محسنی بند پی به عنوان استاندار جدید تهران طی سخنانی گفت: هدف از تودیع و معارفه آن است که از مدیری که خدمت کرده برای آیندگان تجلیل کنیم، در تودیع و معارفه استاندار مهمات آنچه اتفاق افتاده و آنچه نیاز به انجام در استان است مطرح می شود.

وی افزود: استاندار سابق تهران ویژگی مهم تدین، تقوا، صبر و بردباری دارد و از تجربیات وی بسیار بهره می بریم و استاندار جدید نیز مسئولیت های مهمی در مجلس، سازمان بهزیستی ، وزارت کار و بیمه سلامت داشته و با توجه به پیشینه خدمت با پیشنهاد وزیر کشور و رأی هیئت دولت انتخاب شد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان این که مدیران استان تهران، باید به این استان هویت دهند، گفت: هویت مستقل استان تهران به دست مدیران آن محقق می شود.

وی مدیران کشور را متعهد و دلسوز خواند و افزود: دستاوردهای موجود کشور را با شرایط کنونی در نظر بگیریم ، امنیت موجود را با میزان تهدید و نه براساس شرایط عادی بسنجیم و سپس متوجه تلاش مدیران و تلاشگران شویم.

وی با بیان این دولت های کنونی طبق اقتصاد پسا صنعتی و با بروکراسی سخت همراه هستند، گفت: تلاش انجام می شود اما راندمان کار طبق تلاش و کوشش ها نیست.

ذوالفقاری گفت: یکی از گرفتاری های مردم بروکراسی است، که برای رفع این گرفتاری به عدم تمرکز نیاز داریم و این امر ریشه ای باید رقم بخورد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: وجود مقررات انباشت یکی از مشکلات و نارسایی ها است و از هرکس سوال می شود می گوید من وظیفه خود را انجام داده ام.

وی افزود: دنیا به دنبال بازآفرینی دولت است، کدام مسئول است که بدنبال تحقق شعارهای خود نباشد، همه مدیران برای مسئولیت خود تلاش می کنند، اما چرا برخی کشورها اینقدر جلسه به اندازه ما ندارند و جلسات را فقط برای هماهنگی بیشتر دارند.

ذوالفقاری گفت: امروز نیازمند بازنگری در قوانین هستیم و سپس ساختارها و فرآیندهای غیر ضروری باید اصلاح شوند، خیلی از فرآیندهای موجود فسادزا و معطل کننده است.

وی گفت: مردم باید در اخلاق مدیران و مسئولان اخلاق دینی ببینند، تملق پروری را کنار زده، دروغ را کنار بگذاریم و به تخصص و تعهد بپردازیم، مردم باید طعم شیرین مدیران با اخلاق اسلامی را در عمل ببینند.