به گزارش خبرنگار مهر، علی‌زینی وند ظهر امروز در نخستین جلسه کمیته حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد استان یزد اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم افراد کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را زیر پوشش طرح‌ها و برنامه‌های در دست تدوین قرار دهیم، ابتدا باید آنها را شناسایی کنیم.

وی بیان کرد: به این منظور باید سامانه جامعی طراحی شود و اطلاعات همه این افراد با شاخص‌های در نظر گرفته شده در این سامانه ثبت شود.

زینی‌وند تصریح کرد: این سامانه باید توسط کمیته حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد استان ایجاد شود و لازم است به این منظور این کمیته تقویت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد خاطرنشان کرد: این طرح در صورت اجرا می توان به عنوان یک الگو به کل کشور معرفی شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات افراد کم‌درآمد باید بر اساس تجزیه و تحلیل آماری در سامانه ثبت شود، افزود: بخشی از آمار و اطلاعات را می‌تواند از ارگان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی به دست آورد و بخش دیگر نیز از سوی نهادهایی همچون بیمه تامین اجتماعی قابل بررسی است.

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی شایعات و ابهامات در زمینه کمک هزینه دولت به اقشار کم درآمد در رسانه های مجازی وجود دارد، تاکید کرد: مدیران باید در این زمینه مطالعات عمیق‌تری داشته باشند تا با کسب آگاهی‌های بیشتر، بهتر بتوانند پاسخگوی سئوالات مردم باشند.