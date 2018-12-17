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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۹

معاون استاندار یزد:

سامانه جامع اطلاعات افراد کم‌درآمد یزد راه‌اندازی شود

سامانه جامع اطلاعات افراد کم‌درآمد یزد راه‌اندازی شود

یزد ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد خواستار راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات افراد کم‌درآمد استان یزد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌زینی وند ظهر امروز در نخستین جلسه کمیته حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد استان یزد اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم افراد کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را زیر پوشش طرح‌ها و برنامه‌های در دست تدوین قرار دهیم، ابتدا باید آنها را شناسایی کنیم.

وی بیان کرد: به این منظور باید سامانه جامعی طراحی شود و اطلاعات همه این افراد با شاخص‌های در نظر گرفته شده در این سامانه ثبت شود.

زینی‌وند تصریح کرد: این سامانه باید توسط کمیته حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد استان ایجاد شود و لازم است به این منظور این کمیته تقویت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد خاطرنشان کرد: این طرح در صورت اجرا می توان به عنوان یک الگو به کل کشور معرفی شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات افراد کم‌درآمد باید بر اساس تجزیه و تحلیل آماری در سامانه ثبت شود، افزود: بخشی از آمار و اطلاعات را می‌تواند از ارگان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی به دست آورد و بخش دیگر نیز از سوی نهادهایی همچون بیمه تامین اجتماعی قابل بررسی است.

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی شایعات و ابهامات در زمینه کمک هزینه دولت به اقشار کم درآمد در رسانه های مجازی وجود دارد، تاکید کرد: مدیران باید در این زمینه مطالعات عمیق‌تری داشته باشند تا با کسب آگاهی‌های بیشتر، بهتر بتوانند پاسخگوی سئوالات مردم باشند.

کد مطلب 4487898

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