قانون مداری از ارکان و مصادیق پیشگیری‌ از تخلفات اداری است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم فرخیانی بعدازظهر دوشنبه در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: اگر ما قانون را رعایت کرده و ملکه ذهن خود قرار دهیم بسیاری از پرونده‌های تخلفات اداری تشکیل نخواهد شد.

وی با اشاره به لزوم رسیدگی به وضعیت بازار تصریح کرد: نظارت بر رعایت حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و بخش عظیمی از مشکلات بازار ناشی و معلول سوء مدیریت است.

فرخیانی با بیان اینکه مردم استان در همه صحنه ها یاریگر انقلاب و نظام بوده اند، گفت: حضور پرشور مردم در تشییع جنازه شهید حادثه ی تروریستی چابهار "شهید رنجبر" تعبیر زیبای مقام معظم رهبری را درپی داشت و همه ما باید بدانیم که نباید به خون این شهیدان خیانت کنیم و رسیدیگی به وضعیت معیشتی مردم و نظارت بر بازار و تلاش مستمر و نظارت دقیق ما موجب کاهش بخشی از آلام مردم خواهد شد.

وی تصریح کرد: وضعیت بازار جامعه زیبنده ی یک بازار اسلامی نیست و ما می بینیم که در بازار چه فشارهایی به اقشار آسیب‌پذیر وارد شده است.

فرخیانی اظهار داشت: اقشار آسیب پذیر در فشار هستند و در بازار آشفتگی وجود داردو یکی از مسائل کنونی تامین گوشت قرمز برای مردم است و در بازار، تورم سرسام آور شده است.