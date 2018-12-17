ورزش استان مرکزی در مسیر قهرمان پروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عابد حقدادی روز دوشنبه در مجمع انتخابی رئیس هیات وزنه‌برداری استان مرکزی که با حضور علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران در اراک برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون ورزش استان مرکزی با حمایت هایی که از سوی مسئولان استان و نمایندگان و جوانگرایی در ورزش استان شده، در شرایط مطلوب قرار دارد، اما باید تلاش کنیم تا شرایط بهتری به دست بیاید.

وی افزود: ورزش وزنه برداری در استان مرکزی عقبه خوبی دارد. امیدواریم که این مجمع خروجی خوبی به همراه داشته باشد تا بتوانیم به گذشته مطلوب خود در وزنه‌برداری برسیم.

حقدادی خاطرنشان کرد: رئیس جدید هیات وزنه برداری استان مرکزی باید از پتانسیل های موجود در وزنه‌ برداری که کم نیستند و از تجربیات پیشکسوتان این ورزش که هر کدام کیمیای با ارزشی هستند برای پیشبرد و ارتقای سطح وزنه برداری استان مرکزی بهره مند شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین رییس جدید هیات وزنه‌برداری استان توجه به شهرستان های استان که از پتانسیل‌های خوبی در ورزش وزنه برداری برخوردار هستند را، در برنامه خود بگنجاند. وزنه برداری استان از استعدادهای خوبی برخوردار است که باید توسط رئیس هیات شناسایی و تقویت شوند.

بر اساس این گزارش، در پایان برای انتخاب رییس جدید هیات رای‌گیری صورت گرفت که از میان کاندیداها(پوریا اسدی، نادر امیری و مجید فرهادی)، نادر امیری با ۹ رای از ۱۶ رای ماخذه برای چهار سال به عنوان رئیس هیات وزنه برداری استان مرکزی تعیین شد.

گفتنی است هیات وزنه برداری استان مرکزی به مدت یک سال از طریق سرپرست اداره شده است.