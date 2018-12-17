زلزله ۲.۵ ریشتری همدان به یک مدرسه آسیب زد

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ۲.۵ ریشتری صبح دوشنبه در جورقان همدان منجر به ترک برداشتن سقف مدرسه فراهانی در نزدیکی برج قربان همدان شد و والدین از حضور فرزندانشان در مدرسه جلوگیری کردند.

گفته می شود با وقوع این زمین لرزه سقف ۳ کلاس‌ در این مدرسه ترک برداشته و سقف نمازخانه نیز فروریخته است.

یکی از والدین دانش آموزان مدرسه فراهانی بابیان اینکه این مدرسه قدیمی است و بیش از ۵۰ سال قدمت دارد، افزود: تعطیلی کلاس های مدرسه بر اثر فشار والدین به مدیر مدرسه رخ داد.

وی عنوان کرد: برای حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های فردا صبح؛ اعلام شده که شرایط مدرسه به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.