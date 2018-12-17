به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، کاخکی مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران از هشدار وزارت امورخارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در خصوص عدم انعقاد قرارداد بیمه از جانب رانندگان و اتباع ایرانی در مبادی گمرکی افغانستان با شرکت های بیمه افغانی غیر طرف قرارداد با وزارت ترانسپورت افغانستان خبر داد و اعلام کرد: مطابق اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و نظر به بروز مشکلات برای برخی از اتباع کشورمان از جمله رانندگان و شرکت های حمل و نقل که در جاده های افغانستان دچار سانحه تصادف و تحمل خسارت جانی و مالی شده اند آن سفارت ضمن هشدار به رانندگان و اتباع ایرانی که قصد تردد به کشور افغانستان را دارند،اعلام کرده است از انعقاد هرگونه قرارداد با شرکت های بیمه ای غیر طرف قرارداد با وزارت ترانسپورت افغانستان که اقدام به ایجاد شعبه در مبادی مرزی و گمرکی با آن کشور کرده اند جداً خودداری کنند.

وی افزود: فهرست نمایندگی های شرکت های بیمه افغان طرف قرارداد با وزارت ترانسپورت افغانستان به مبادی ورودی افغانستان اعلام شده است.