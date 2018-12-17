۸.۷ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در کرمان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین غفاری‌نژاد ظهر دوشنبه در جلسه رفع موانع تولید بیان داشت: از ابتدای شهریور ماه سال جاری تا به حال قریب به هشت جلسه کاری در قالب سرمایه در گردش برگزار کردیم.

وی افزود: از ابتدای ایجاد کارگروه ۱۰۱ درخواست از واحدهای صنعتی وارد شده که ۷۴ درخواست مربوط به سرمایه در گردش بوده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: به‌طور مشخص واحدهای کوچک در شرایط عادی نمی‌توانند تسهیلات رونق تولید را دریافت کنند اما با ورود به این کارگروه می‌توانند تسهیلات استفاده کنند.

غفاری‌نژاد اظهار داشت: بر اساس گزارش سیستم بانکی ۵۲ مورد مصوبه کمیته تصحیح داشتیم.

وی تصریح کرد: از لحاظ خروجی پرداخت تاکنون قریب به ۱۶.۵ میلیارد تومان خروجی تسهیلات بوده که ۸.۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.