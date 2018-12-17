  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۷

معاون سازمان صمت استان کرمان:

۸.۷ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در کرمان پرداخت شد

۸.۷ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در کرمان پرداخت شد

کرمان - معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از پرداخت ۸.۷ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین غفاری‌نژاد ظهر دوشنبه در جلسه رفع موانع تولید بیان داشت: از ابتدای شهریور ماه سال جاری تا به حال قریب به هشت جلسه کاری در قالب سرمایه در گردش برگزار کردیم.

وی افزود: از ابتدای ایجاد کارگروه ۱۰۱ درخواست از واحدهای صنعتی وارد شده که ۷۴ درخواست مربوط به سرمایه در گردش بوده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: به‌طور مشخص واحدهای کوچک در شرایط عادی نمی‌توانند تسهیلات رونق تولید را دریافت کنند اما با ورود به این کارگروه می‌توانند تسهیلات استفاده کنند.

غفاری‌نژاد اظهار داشت: بر اساس گزارش سیستم بانکی ۵۲ مورد مصوبه کمیته تصحیح داشتیم.

وی تصریح کرد: از لحاظ خروجی پرداخت تاکنون قریب به ۱۶.۵ میلیارد تومان خروجی تسهیلات بوده که ۸.۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

کد مطلب 4487917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها