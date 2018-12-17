  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۴

معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

برگزاری اولین نشست علمی بررسی صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف

برگزاری اولین نشست علمی بررسی صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف

یاسوج- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: اولین نشست علمی کاربردی بررسی ایراد و صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی در یاسوج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، الماس گشتاسبی بعدازظهر دوشنبه در چهارمین  نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: این نشست با حضور مسئولان ارشد قضایی استان، مدیران کل دستگاههای اجرایی و کارشناسان و دانشجویان رشته ی حقوق در یاسوج برگزار می شود.

وی بیان داشت: این نشست ۲۷ آذر ماه به مدت یک روز در سالن آموزش و پرورش استان برگزار می شود.

گشتاسبی با اشاره به مرگ و میر ناشی از تصادف در استان گفت: در هشت ماه گذشته میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در استان زیاد بوده است.

وی همچنین با اشاره به لزوم توجه و نظارت بیشتر بر بازار تصریح کرد: یکی از مهمترین دغدغه های امروز مردم در استان نظارت بر بازار است.

گشتاسبی افزود: عدم نظارت بر بازار یاسوج موجب شده قیمت مرغ در یاسوج متزلزل و مرغ نیز که یکی از کالاهای اساسی خانوار است، کمیاب شود.

کد مطلب 4487918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه