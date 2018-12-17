۲۰هزار نفر با درآمد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در یزد شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیزاده ظهر امروز در جلسه کمیته حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد استان اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت، مددجویانی که درآمد زیر ۷۰۰ هزار تومان دارند، مشمول دریافت بسته حمایتی می‌شوند که سهمیه استان یزد ۶ هزار و ۸۰۰ نفر است.

وی عنوان کرد: در استان یزد ۲۰ هزار نفر با درآمد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان شناسایی شدند اما توانایی پرداخت بسته حمایتی دولت تنها به ۱۲ هزار نفر از آنها وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد خاطرنشان کرد: افراد دارای درآمد زیر ۳ میلیون تومان نیز ثبت نام کردند که آمار آنها به بیش از ۸۶ هزار نفر رسید اما نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر در این زمینه وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد یزد در ادامه با اشاره به افزایش کمک‌های مورد این مجموعه در چند ماه اخیر تصریح کرد: در این مدت ریاست کمیته امداد کشور و معاونش نیز ۴۵ میلیارد ریال به استان کمک کردند.

علیزاده ادامه داد: در هشت ماهه امسال با وجود فضای فعلی اقتصادی، کمک‌های مردمی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشت.

به گزارش مهر، در این جلسه مقرر شد به‌منظور کمک به قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد استان یزد، ایجاد سامانه جامع شناسایی این افراد با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد و بهزیستی تا پایان سال در دستور کار قرار گیرد.