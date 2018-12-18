۷۸ هزار و ۷۵۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه در قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزا عبداللهی ها در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان به مناسبت آغاز دوازدهمین سال تاسیس این بانک گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیش از ۱۱ سال قدمت در حال حاضر با بیش از ۵۳۰ شعبه در سراسر کشور و ۱۱ شعبه در استان قزوین فعالیت می کند.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهارداشت: این بانک با تسهیلات مردم و خیرین و سهامداری بانکهای کشور منابع مورد نیاز را تامین کرده به عنوان اولین بانک قرض الحسنه تخصصی کشور توانسته بدون سود بانکی نیازهای مردم را برطرف کند.

وی اضافه کرد: ایجاد شعبه جدید نیازمند همراهی مسئولان است که در دو ماه گذشته شعبه آبیک راه اندازی شد و سال آینده هم شعب بویبن و آوج افتتاح خواهد شد.

۲۵۰۰ میلیارد ریال منابع بانکی استان قزوین

میرزا عبداللهی ها یادآورشد: از سوی مردم، خیرین و بانکها، منابع خوبی به عنوان سپرده های مردمی در این بانک به امانت گذاشته شده و از مجموع ۲۵۰۰ میلیارد ریال منابع استانی بیش از ۱۱۰ درصد به صورت وام قرض الحسنه به متقاضیان که بیشتر آنها افراد کم درآمد بوده اند پرداخت شده و این کار گره گشای مشکلات مردم شده است.

میرزاعبداللهی ها خاطرنشان کرد: میزان وام ازدواج برای هر زوج ۳۰ میلیون تومان است که امسال ۳۸۲ فقره به مبلغ ۵ میلیارد و ۷۹۰ میلبارد ریال پرداخت شده و خوشبختانه در این بخش هیچ فرد پشت نوبتی نداریم.

پرداخت ۴۲۰ مورد تسهیلات به زنان سرپرست خانوار

وی از حمایت زنان سرپرست خانوار هم خبرداد و یادآورشد: امسال همچنین ۴۲۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به زنان سرپرست خانوار پرداخت شد.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قزوین تصریح کرد: به افراد تحت پوشش کمیته امداد ۱۳ میلیارد و۳۰۰ میلیون ریال و برای دانشجویان زائر عتبات عالیات مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به تعداد ۷۰ فقره پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: در طرح اندوخته بانوان مهر برای جامعه زنان وتوانمند سازی بانوان خانه دار و کارآفرین تعداد ۱۹۳ فقره وام با ۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال برای توسعه فضای کسب و کار پرداخت کرده ایم.

میرزا عبداللهی ها یادآورشد: به افراد معرفی شده از سوی بهزیستی ۷۱ مورد وام به مبلغ ۹ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال اعطا شد تا گره گشای مشکلات نیازمندان باشد.

وی افزود: برای اشتغال زندانیان با معرفی مرکز مراقبت های پس از زندان ۱۴۹ مورد پرونده بررسی شد و مبلغ ۹ میلیارد و ۶۲۳ میلیون ریال به این افراد داده شد و در بخش اشتغال و کارآفرینی عمومی هم ۷۲ مورد وام به مبلغ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال پرداخت شد.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قزوین تصریح کرد: به فرزندان نظامیان استان هم ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به تعداد ۹۴ نفر اعطا شد.

وی بیان کرد: در سراسر کشور بیش از ۴ میلیون فقره تسهیلات و در استان قزوین ۷۸ هزار مورد تسهیلات ازمحل کمکهای خیرین، نهادها، سازمان ها و مردم انجام شده است.

میرزا عبدالهی ها یادآورشد: در طرح «همیاران مهر» با ساماندهی صدقات جمع آوری شده در امور خیریه مانند آزادی زندانیان غیرعمد هزینه می شود که در کشور ۵۰ میلیارد ریال و استان یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال جمع آوری و ۵۱ زندانی آزاد شدند.

وی از اجرای طرح مهر زرین هم به عنوان یکی دیگر از فعالیتها مورد توجه این بانک نام برد و اظهارداشت: در این طرح تا سقف ۴۰ میلیون تومانی با سپرده یک ساله تسهیلات پرداخت می شود و همه وامها با کارمزد ۴ درصد است.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر استان قزوین گفت: سال قبل میزان مصارف ۸۳ درصد بود که امسال به ۱۱۰ درصد رسید و اگر کمبودی در اعتبارات داشته باشیم از منلبع بانکی سایر استانها تامین می شود.

میرزا عبداللهی ها تصریح کرد: اولویت ما در پرداخت تسهیلات برای تامین هزینه های درمان، خرید کالای ایرانی، لوازم خانگی تا سقف ۲۰ میلیون تومان است.

مطالبات معوق نداریم

وی افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ اختلاسی در این بانک نداشتیم و مطالبات ما زیر یک درصد است و مطالبات معوق هم نداریم زیرا باور داریم جامعه هدف افراد متعهد هستند و منابع مالی هم چو. ن خیرخواهانه است تاکنون مشکلی نداشته ایم.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قزوین بیان کرد: این بانک بزودی به یک بانک بزرگ کشور تبدیل خواهد شد و ما اعتقاد داریم در نظام اسلامی باید سیستم بانکی به همین سمت برود و از دریافت و پرداخت سود فاصله بگیریم و با پرداخت وامهای قرض الحسنه رضایت مردم بویژه افراد کم درآمد را جلب کنیم.