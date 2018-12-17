  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۵

به دلیل اختلافات بر سر میادین نفتی با عربستان؛

«بخیت الرشیدی» وزیر انرژی کویت استعفا داد

«بخیت الرشیدی» وزیر انرژی کویت استعفا داد

منابع کویتی از استعفای وزیر انرژی این کشور پس از آنکه اخباری از اختلافات شدید کویت و عربستان بر سر دو میدان نفتی مخابره شد، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الانباء کویت از استعفای بخیت الرشیدی وزیر نفت این کشور خبر داد.

این رسانه اعلام کرد که که الرشیدی در نشست امروز کابینه کویت حضور پیدا نکرده است و استعفای خود را به شکل مکتوب به شیخ جابر المبارک نخست وزیر کویت تقدیم کرده است.

روزنامه الرای از سفر محرمانه بخیت الرشیدی وزیر نفت، برق و آب کویت به عربستان خبر داده بود.

در حالی که برخی منابع از اختلافات شدید نفتی میان عربستان و کویت بر سر میادین نفتی الخفجی و الوفره خبر دادند اما خالد الجارالله وزیر خارجه کویت آنرا تکذیب کرده بود.

کد مطلب 4487929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها