«بخیت الرشیدی» وزیر انرژی کویت استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الانباء کویت از استعفای بخیت الرشیدی وزیر نفت این کشور خبر داد.

این رسانه اعلام کرد که که الرشیدی در نشست امروز کابینه کویت حضور پیدا نکرده است و استعفای خود را به شکل مکتوب به شیخ جابر المبارک نخست وزیر کویت تقدیم کرده است.

روزنامه الرای از سفر محرمانه بخیت الرشیدی وزیر نفت، برق و آب کویت به عربستان خبر داده بود.

در حالی که برخی منابع از اختلافات شدید نفتی میان عربستان و کویت بر سر میادین نفتی الخفجی و الوفره خبر دادند اما خالد الجارالله وزیر خارجه کویت آنرا تکذیب کرده بود.