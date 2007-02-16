به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه رسانههای تصویری اعلام کرد این طرح با حضور 10 تیم عملیاتی و با همکاری معاونت اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه رسانههای تصویری اجرا میشود.
در طرح مبارزه با توزیع و تکثیر فیلمهای غیرمجاز و قاچاق محصولات سینمایی ایرانی و خارجی که با هماهنگی مسئولان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام میشود، 10 تیم عملیاتی متشکل از متخصص اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ و موسسه رسانههای تصویری با حضور در نقاط مختلف شهر تهران فروشندگان فیلمها و آثار سینمایی غیرمجاز را شناسایی و با آنان برخورد قانونی میکنند.
این طرح عملیاتی که در ادامه عرضه ویژه و کاهش قیمت محصولات سینمایی طی ماههای اخیر انجام میشود، با هدف حفظ حقوق تهیه کنندگان آثار سینمایی در راستای حمایت از سینمای ملی، صیانت از حریم خصوصی افراد به طور مستمر از فردا 28 بهمن ماه آغاز می شود. در این طرح با عرضهکنندگان فیلمها و آثار انیمیشن و صوتی فاقد پروانه نمایش از وزارت ارشاد نیز برخورد قانونی میشود.
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