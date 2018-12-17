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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۸

مدیرکل بهزیستی استان یزد:

۸ هزار مددجوی بهزیستی یزد بسته حمایتی دولت را دریافت کردند

۸ هزار مددجوی بهزیستی یزد بسته حمایتی دولت را دریافت کردند

یزد ـ مدیرکل بهزیستی استان یزد از عرضه بسته حمایتی دولت به ۸ هزار نفر از معلولان بهزیستی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عفتی ظهر امروز در جلسه کمیته حمایت غذایی از اقشار کم‌درآمد استان یزد اظهار داشت: ۸ هزار نفر از مددجویان بهزیستی استان که اغلب دارای معلولیت هستند، بسته حمایتی دولت را دریافت کردند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد همچنین از افزایش یارانه این هشت هزار معلول زیر پوشش بهزیستی استان یزد خبر داد.

عفتی افزود: حدود ۱۴ هزار نفر از افراد مستحق دریافت این بسته حمایتی دولت که زیر پوشش بهزیستی قرار ندارند نیز برای دریافت کمک، ثبت‌نام کردند که تا یک ماه قبل برای ۸ هزار نفر از آنها یارانه ۱۰۸ هزار تومانی برقرار شد.

وی درباره وضعیت ۶ هزار نفر باقیمانده ثبت‌نام شده نیز اظهار داشت: بقیه افراد هم به‌محض ایجاد ظرفیت جدید، می‌توانند از یارانه برخوردار شوند.

به گزارش مهر، در این جلسه مقرر شد؛ به ‌منظور کمک به قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد استان یزد، ایجاد سامانه جامع شناسایی این افراد با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد و بهزیستی تا پایان سال در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 4487934

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