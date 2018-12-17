علت عدم ورود گوشت منجمد به استان نبود وارد کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار حسین پور بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای قضایی استان افزود: این سازمان مسئولیت تأمین، نظارت و توزیع کالا های اساسی و مورد نیاز مردم را بر عهده دارد.

وی بیان داشت: در راستای تامین این نیاز، ۴۳۸ تن گوشت گوساله، ۱۸۶ تن مرغ و ۴۷۵ تن نیز برنج اروگوئه ای ذخیره شده است.

حسین پور افزود: شرکت پشتیبانی امور دام استان مجوز توزیع ۳۰ تن گوشت مرغ را دارد و این در حالی است که گوشت قرمز و گوشت مرغ یکسال است که در استان دچار نوسان است.

رئیس مجمع امور صنفی شهر یاسوج نیز در این نشست گفت: ۱۰تا ۱۵ درصد وزن مرغ کشته در بازار یاسوج آب است.

علی ارشدی افزود: در چند روز گذشته ۴۴ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی، حق بیمه ی مشاغل و مالیات از مهمترین دلایل گرانی در بازار است، گفت: قیمت شیر در سراسر کشور هر کیلو دوهزار تومان است اما برخی گاوداریها هر کیلو شیر را دو هزار و ۳۰۰ تومان به تولیدیها می فروشند.