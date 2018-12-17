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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۸

رئیس سازمان صمت شمال استان کرمان:

مشکلات واحدهای تولیدی استان کرمان بررسی می شود

مشکلات واحدهای تولیدی استان کرمان بررسی می شود

کرمان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان از بررسی مشکلات واحدهای تولیدی این استان و تلاش برای رفع آنها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی‌نژاد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه رفع موانع تولید بیان داشت: این کارگروه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و همچنین تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه و تمام تامین مالی آنها برگزار می شود.

وی افزود: تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه و رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی در خصوص معادن و رفع موانع آن‌ها همچنین سرمایه در گردش و فعال سازی مجدد واحدهای نیمه فعال و تعطیل و ارتقاء تولید و استفاده از فرصت‌هایی که در قانون آمده است در رأس کارگروه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: این کارگروه به صورت مستمر در استان کرمان تشکیل می‌شود.

کد مطلب 4487939

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