مشکلات واحدهای تولیدی استان کرمان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی‌نژاد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه رفع موانع تولید بیان داشت: این کارگروه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و همچنین تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه و تمام تامین مالی آنها برگزار می شود.

وی افزود: تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه و رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی در خصوص معادن و رفع موانع آن‌ها همچنین سرمایه در گردش و فعال سازی مجدد واحدهای نیمه فعال و تعطیل و ارتقاء تولید و استفاده از فرصت‌هایی که در قانون آمده است در رأس کارگروه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: این کارگروه به صورت مستمر در استان کرمان تشکیل می‌شود.