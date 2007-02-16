تهران در توسعه مناسبات با بخارست هیچ محدودیتی ندارد

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه گسترش روابط فرهنگی نقش موثری در توسعه مناسبات در دیگر زمینهها دارد، تاکید کرد: اعزام دانشمندان و ورزشکاران، تبادل استاد و دانشجو و برپایی نمایشگاه های فرهنگی از جمله زمینه های مشترک افزایش فعالیت های علمی و فرهنگی میان ایران و رومانی است.
سفیر جدید رومانی در تهران نیز در این دیدار با اشاره به تمدن درخشان و فرهنگ غنی ملت ایران، علاقه مندی مردم رومانی را برای شناخت هرچه بیشتر تاریخ هزاران ساله ایران خاطرنشان کرد و گفت: بخارست برای توسعه روابط با تهران در همه زمینه ها بویژه اقتصادی، فرهنگی و علمی آمادگی دارد.
کریستیان تئودورسکو با تاکید بر اینکه توسعه روابط دوجانبه و ارتقای سطح مناسبات تهران و بخارست، نیازمند شناخت بیشتر دو طرف از توانایی ها و ظرفیت های متقابل است، تاکید کرد: رومانی خواستار رایزنی و همکاری مشترک با ایران در راستای حل مشکلات و مسائل مهم بین المللی است.
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