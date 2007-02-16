تهران در توسعه مناسبات با بخارست هیچ محدودیتی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان پس از دریافت استوارنامه "کریستیان تئودورسکو" سفیر جدید رومانی در تهران، پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در ایجاد و گسترش روابط ایران با کشورهای مستقل دانست و گفت: تهران در توسعه مناسبات و همکاری با بخارست در زمینه‌ های مختلف، هیچ محدودیتی ندارد.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه گسترش روابط فرهنگی نقش موثری در توسعه مناسبات در دیگر زمینه‌ها دارد، تاکید کرد: اعزام دانشمندان و ورزشکاران، تبادل استاد و دانشجو و برپایی نمایشگاه‌ های فرهنگی از جمله زمینه ‌های مشترک افزایش فعالیت ‌های علمی و فرهنگی میان ایران و رومانی است.

سفیر جدید رومانی در تهران نیز در این دیدار با اشاره به تمدن درخشان و فرهنگ غنی ملت ایران، علاقه مندی مردم رومانی را برای شناخت هرچه بیشتر تاریخ هزاران ساله ایران خاطرنشان کرد و گفت: بخارست برای توسعه روابط با تهران در همه زمینه‌ ها بویژه اقتصادی، فرهنگی و علمی آمادگی دارد.

کریستیان تئودورسکو با تاکید بر اینکه توسعه روابط دوجانبه و ارتقای سطح مناسبات تهران و بخارست، نیازمند شناخت بیشتر دو طرف از توانایی ‌ها و ظرفیت‌ های متقابل است، تاکید کرد: رومانی خواستار رایزنی و همکاری مشترک با ایران در راستای حل مشکلات و مسائل مهم بین ‌المللی است.