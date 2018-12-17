خبرگزاری مهر - گروه جامعه- بهاره بختیاری: افشین حبیب‌زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید اخیر خود از مرکز پردازش و بازیافت پسماند تهران گفت: براساس گزارشات ارسال‌شده و درخواست سازمان پسماند بازدیدی از مراکز پردازش و بازیافت پسماند آرادکوه و آبعلی انجام دادم. طبق گزارش‌های ارائه شده در حال حاضر روزانه حدود ۶۰ تن پسماند عفونی به مرکز جمع‌آوری پسماند آرادکوه منتقل می‌شود.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مرکز آرادکوه سلولی برای دفن بهداشتی پسماندهای عفونی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: شهرداری تهران هیچ الزام قانونی برای جمع آوری و دفن بهداشتی پسماندهای عفونی ندارد و براساس قانون مدیریت پسماند، تولیدکننده پسماندهای عفونی هستند که باید نسبت به تفکیک، نگهداری و درنهایت بی خطر سازی این پسماندها اقدام کند اما شهرداری تهران به‌جهت احساس مسئولیت درقبال شهروندان اقدام به این کار می‌کند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت اعلام کرده با دستگاه‌های اتوکلاو خود این پسماندها را بی‌خطرسازی می‌کند و پس از آن، این پسماندها عادی محسوب می‌شوند و شهرداری تهران باید نسبت به جمع‌آوری آن اقدام کند؛ این درحالی است که در قانون مدیریت پسماند به این موضوع اشاره شده که سازمان محیط زیست می‌بایست بی‌خطر شدن این پسماندها را تأیید کند و پس از تأیید این سازمان، پسماند تبدیل شده محسوب می‌شود حتی نه پسماند عادی، اما سازمان محیط زیست تاکنون بی‌خطر بودن این پسماندها را تأیید نکرده است. بنابراین تا زمانی که سازمان محیط زیست طبق قانون بی خطر سازی پسماندها را تأیید نکرده، همچنان این پسماند از نظر ما عفونی محسوب می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران به راهکارهای پیش روی مدیریت شهری برای حل مشکلات دفع بهداشتی پسماندهای عفونی اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت یا باید به الزام قانونی که برایش وجود دارد نسبت به بی‌خطرسازی و سوزاندن این پسماندها با هزینه خود اقدام کند که در این صورت شهرداری آمادگی همراهی برای کمک به حراست از محیط زیست را دارد یا اگر این امکان برایش وجود ندارد، شهرداری آمادگی این کار را دارد ولی وزارت بهداشت باید طی یک قرارداد هزینه این کار را پرداخت کند اما متأسفانه وزارت بهداشت تاکنون اقدامی‌انجام نداده و این برای شهرداری تهران به لحاظ مالی مشکلاتی را به وجود آورده است.

حبیب‌زاده با تاکید بر اینکه اگر وزارت بهداشت نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کند، مجموعه مدیریت شهری حاضر به کمک است، تصریح کرد: ما حاضریم علی‌رغم اینکه الزام قانونی نداریم، زمین و تأسیسات زیربنایی مثل آب، برق و … رادر اختیار وزارت بهداشت قرار دهیم.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه سلولی که در آرادکوه وجود دارد، حداکثر تا ۶ ماه دیگر پر می‌شود، افزود: اکنون در هیچ‌جای دنیا پسماندهای عفونی دفن نمی‌شوند و حتماً باید سوزانده شوند. از این رو نیاز به تأسیس زباله‌سوز خاص عفونی داریم. البته شهرداری تهران در این راستا کارهای مربوطه را انجام داده و پیمانکار ذی‌ربط را مشخص نموده و قرارداد آن آماده است. اگر وزارت بهداشت این قرارداد را امضا کند، این کارخانه می‌تواند پس از ۱۶ ماه شروع به فعالیت کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران از وزارت بهداشت خواست یا هزینه جمع‌آوری و سوزاندن پسماندهای عفونی را تأمین کند، یا کارخانه زباله‌سوز ایجاد و نسبت به جمع‌آوری اقدام کند و یا نسبت به بی‌خطر سازی و اخذ تاییدیه محیط زیست اقدام کند در این صورت شهرداری نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد نمود، اما تا زمانی که سازمان محیط زیست تأیید نمی‌کند که این پسماندها با اتوکلاوهای موجود در بیمارستان‌ها بی‌خطرسازی می‌شود، پسماندها از نظر ما همچنان عفونی است.