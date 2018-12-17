کرامت انسانی با انس با قرآن تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عابدینی در آئین تجلیل از قاریان، حافظان و برگزیدگان درس‌هایی از قرآن که عصر دوشنبه در محل امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد گفت: با عمل به مفاهیم قرآن درهای معنویت به روی انسان باز می‌شود و هر کس خواهان سعادت است باید با کتاب الهی انس بگیرد.

آیت ‌الله عابدینی افزود:همان گونه که در بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت قرآن تاکید شده، همه باید قرآنی شدن را در همه شئون زندگی خود آغاز کنیم و اولین گام هم شناخت قرآن است که باید آن را قرائت کرده و در قدم بعدی مضامین و مفاهیم قرآنی را درک کرده و بفهمیم و در مرحله بعدی اعماق قرآن را در حد تلاش و شایستگی خود فرا گیریم.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: در مرحله بعدی قرآنی شدن باید در راستای فهم و درک مفاهیم قرآن هرچه را که یاد گرفتیم در زندگی خود عملیاتی کنیم زیرا هرچقدر انسان به مفاهیم قرآن عمل کند درهای معنویت قرآنی به روی او باز می‌شود و لیاقت و شایستگی درک و فهم بیشتر قرآن را خداوند به او عنایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه راه بازشدن معنویت قرآن عمل به مفاهیم آن است، تاکید کرد: قرآن علم و معرفت الهی است و زمانی که به آن عمل ‌کنیم آنچه را که از قرآن فرا نگرفته‌ایم خواهیم آموخت.

آیت‌الله عابدینی یادآورشد: حقایق قرآنی به گونه‌ای است که خدای متعال باید آنها را روزی دل‌های انسان کند و لازمه این لیاقت عمل به دستورات قرآن است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: شرط ورود به بهشت وادی قرآن این است که آدمی از شرک، کفر، الحاد، فتنه، بدخواهی، ظلم، حرام و ریا پاک باشد زیرا زمانی که پاک باشیم لیاقت درک معنویت قرآن را پیدا می ‌کنیم.

وی گفت: خدای متعال زیرساخت‌های کرامت را در وجود انسان قرار داده و برای دستیابی به کرامت که شخصیت و ارزش انسان را می‌سازد، باید تقوا داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: خدای متعال قرآن را نازل کرد تا ما صاحب کرامت انسانی شویم و قرآن کریم کتاب مدرسه دنیا و محصل این مدرسه بنی آدمی است که خداوند شالوده وجودی او را براساس کرامت آفریده است.

آیت‌الله عابدینی اظهارداشت: قرآن دارای اسامی زیادی همچون کریم، مجید و عزیز است و به آیات قرآن، آیه کریمه می ‌گویند بنابراین همه آیات قرآن کریمه و سوغات کرامت است که به انسان ارزش می بخشد.

وی افزود: اگر ما طبق آیات قرآن که نسبت به محرومان و مستضعفان سفارش کرده است نسبت به حال محرومان جامعه بی تفاوت و بی دغدغه نبودیم و نسبت به ظلم به مردم مظلوم جهان احساس نارضایتی داشتیم، یعنی توانسته‌ایم از قرآن، کرامت انسانی را بیاموزیم.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: قرآن کریم بیش از ۶ هزار آیه دارد و اگر با این آیات انس گرفته و به پیام‌های آن عمل کنیم از کرامات الهی برخوردار خواهیم شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تاکید کرد: قرآن کلام بسیار شیرینی است که انسان با آیات آن جان می‌گیرد و با آیات الهی این کتاب کامل شده و به درجه انسانیت دست پیدا می‌کند و همین ترکیب انسان و قرآن، آدمی را به انسانیت می‌رساند.