لزوم جابجایی یا تعطیلی معادنی که باعث آلودگی آب شرب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مولانوری بعدازظهر دوشنبه در جلسه رفع موانع تولید بیان داشت: قوانین کارگروه رفع موانع تولید برای کارگاه‌های با تعداد کارگران کمتر از ۱۰۰ نفر است؛ در صورتی که کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر مشکلاتی پیش رو داشته باشند باید مشکل آن‌ها به کارگروه ملی ارسال و مصوبه آن دریافت شود.

وی به مشکل پیش آمده در زمینه آب شرب در برخی معادن اشاره کرد و افزود: تامین آب شرب بهداشتی و سالم از اولویت‌های اصلی کشور و استان است که برای تامین آن هزینه‌های سنگینی صرف شده‌است.

تصریح کرد: اگر معدنی به هر دلیل موجب آلودگی آب شرب شود با توجه به نظر کارشناسی باید نسبت به جابجایی و تعطیلی معدن خود اقدام کند که در این خصوص باید منابع مربوط به جبران خسارت آن پیش‌بینی شود که در این رابطه تاکید بر حفظ منافع بهره‌بردار ضروری است.

مولانوری گفت: مشکل بسیاری از واحدهای دانش‌محور عدم استفاده از افراد و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات است.