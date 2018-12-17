بازنگری مصوبات شورای عالی در خصوص طرح توسعه دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به پیگیری مجدانه خواسته های مردم محلی و کسبه واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران گفت: پیرو برگزاری جلسه مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۷ کمیته شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص بررسی طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، مکاتبهای با وزیر وقت راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انجام دادم. در آن نامه در راستای احقاق حقوق مردم ساکن و شاغل در محدوده طرح توسعه دانشگاه و رفع مشکلات دو دههای ایشان، پیشنهاد دادم که شورایعالی در مصوبات گذشته خود درباره طرح توسعه دانشگاه تهران تجدیدنظر کرده و خطوط محدوده طرح لغو شود. همچنین این رویکرد اصلاحی باید در رابطه با همه دانشگاههایی که دارای طرحهای توسعه هستند مورد توجه قرار گیرد. چرا که این طرحهای به ظاهر توسعهای، بر بافت شهری پیرامون به شدت تاثیرگذار خواهند بود.
وی در ادامه توضیحاتش در این خصوص گفت: در نامه شماره ۱۱۴۷۵۵ مورخ ۳۰ آبان ۹۷ رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، از پیشنهادات فوقالذکر استقبال شد.
زهرا نژاد بهرام با اشاره به تجمع روز گذشته مردم محلی و کسبه واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران جلوی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: درخواستهایشان مهر تایید دیگری بر پیشنهاداتم بود.
وی همچنین خاطر نشان ساخت: خوشبختانه این خبر به من واصل شد که مهندس اسلامی نیز با موافقت در خصوص لغو مصوبات شورای عالی، دستور بررسی عاجل این موضوع را در کمیته فنی شورایعالی صادر کرده اند.
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