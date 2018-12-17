افتتاح مرکز اپدیم در ایران زمینه ساز تحکیم همکاری های بین المللی

محمدعلی بصیری استادیار گروه علوم سیاسی و امور بین‌الملل دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره افتتاح مرکز اپدیم (مرکز توسعه مدیریت اطلاعات بلایا برای آسیا و اقیانوسیه) در ایران گفت: افتتاح یک مرکز بین‌المللی حکم مهر تایید سازمان ملل برای کشورمان را دارد. اعتماد اسکاپ به ایران و انتخاب کشورمان به عنوان میزبان مرکز منطقه‌ای این سازمان به ویژه در دوره تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، زمینه ساز تحکیم همکاری های بین‌المللی است.

وی با اشاره بر اهمیت حضور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در یک کشور گفت: اپدیم یکی از موسسات منطقه‌ای اسکاپ و اسکاپ یکی از پنج کمیسیون منطقه‌ای تحت نظارت شواری اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) است. همین موضوع بیانگر اهمیت اپدیم است و حالا کشورمان میزبان و مقر دائمی این مرکز خواهد بود.

این استاد دانشگاه با اشاره به فعالیت‌های علمی و پژوهشی درباره کاهش مخاطرات و آسیب‌های بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، سونامی، ریزگردها افزود: علاوه بر کارکرد علمی، اپدیم ابعاد دیگری هم برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و نگاه اسکاپ به ایران به عنوان یک عضو مسئول و فعال قطعا در آینده جایگاه بین‌المللی کشورمان را بهبود خواهد بخشید.

وی همچنین اظهار کرد: نمایندگان جمهوری اسلامی ایران بیش از یک دهه تلاش کردند تا ما بتوانیم میزبان مرکز اپدیم باشیم و خوشبختانه طی نشست‌ها، گفتگوها و موافقتنامه‌هایی که بین کشورمان و اعضای اسکاپ انجام و امضا شد، در نهایت در سال 2014 ما توانستیم به این مهم دست یابیم و سال گذشته در دومین نشست شورای حکام اپدیم میزبانی این مقر به ایران سپرده شد. امسال نیز این مرکز به صورت رسمی افتتاح خواهد شد و این موضوع برای ملت و دولت ما جای تبریک دارد.

بصیری همچنین با بیان اینکه میزبانی دبیرخانه یا مقر دائمی سازمانهای معتبر بین‌المللی مهم‌ترین خواست و دغدغه تمام کشورهاست، گفت: میزبانی این مراکز مزایای متعددی برای کشور میزبان به همراه خواهد داشت. از جمله این مزایا ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور میزبان در سطح جهانی است. میزبانی مراکز مهم تحت نظارت سازمان ملل باعث می‌شود سایر کشورهای جهان دیدگاهی جدی و متفاوت به کشور میزبان از لحاظ بازیگری در حیطه روابط بین‌الملل داشته باشند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: مضاف بر این، وجود این مرکز می‌تواند مزایای حقوقی و بین المللی برای کشورمان به همراه داشته باشد. ضمن اینکه وجود چنین مراکز معتبر بین‌المللی می‌تواند به درآمدزایی و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند.

بصیری همچنین با تاکید بر اینکه آثار و مزایای علمی استقرار مرکز اپدیم در تهران گفت: ایران به عنوان میزبان مرکز اپدیم می‌تواند و باید از مزیت میزبانی استفاده کند. حجم اطلاعات، دانش و داده‌هایی که در آینده نزدیک در این مرکز مبادله خواهد شد بسیار ارزشمند است و ما باید همه مراکز دانشگاهی و پژوهشی‌مان را به اپدیم مرتبط کرده و از آنها بخواهیم فعالانه با این مرکز بین‌المللی در تعامل باشند. تنها در سایه روابط پویا می‌توانیم به لحاظ علمی از استقرار یک مرکز بین‌المللی در جهت ارتقای سطح دانش مراکز علمی مان بهره ببریم.