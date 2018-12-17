استان فارس در بحث پزشکی ورزشی دارای جایگاه بالایی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت پزشکی ورزشی استان فارس ، تورج ملک محمدی در سمینار سالانه هیئت پزشکی ورزشی استان فارس با اشاره به توانمندی های ورزش استان فارس، حضور دکتر باشتی در راس هیئت پزشکی ورزشی استان را فرصت ارزشمندی برای این مجموعه دانست و گفت: برای ما بسیار اهمیت دارد که پزشکی متخصص و جراح در آسیب های ورزشی برای جامعه ورزش دلسوزانه قدم برمی دارد و از ایده های ایشان در زمینه کشوری استفاده می کنیم.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی با تاکید بر اینکه تمرکز زدایی از جمله اولویت های مدیریت فدراسیون است، اضافه کرد: قطعا استان فارس و شهر شیراز از قطب های پزشکی ورزشی است که در امر آموزش و درمان این ظرفیت را دارد که به استان های همجوار خدمات ارائه دهد.

وی ابرازداشت: می دانیم که در فدراسیون پزشکی ورزشی باید در امر آموزش و پژوهش کارهای بسیاری انجام دهیم و هیئت های استانی از جمله فارس که بازوی توانمند ما به شمار می رود می تواند کمک بسیار خوبی در این زمینه باشد.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: ما امسال واقعه بسیار خوبی که در مسابقات آسیایی داشتیم و اتفاق افتاد این بود که هیچ ورزشکار دوپینگی و آلوده ای را نداشتیم و این قطعا زائیده تلاش و زحماتی مسئولین کشور و استان ها هست که شبانه روز برای پیشرفت ورزش تلاش می کنند و همچنین تفکر خوب ورزشکارانی که در این مسابقات شرکت کردند.

ملک محمدی عنوان کرد: هیئت های استانی ما پیشرفت نخواهند کرد مگر اینکه همگام و هم دوش با مدیرکل های استانی باشند و خدا رو شاکریم که در استان فارس این اتفاق خوب شکل گرفته است و شاهد پیشرفت این استان در ورزش کشور نیز هستیم.