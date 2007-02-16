مدیران مبتکر دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه چهلمین گردهمایی معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور که با حضور معاون استانداری استان سیستان و بلوچستان، معاون دانشجویی، معاون فرهنگی و مدیران وزارت علوم در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد، مدیران مبتکر دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها معرفی شدند.

دکتر محمد علی محمودی معاون دانشجویی و فرهنگی سیستان و بلوچستان، سید جواد ساداتی نژاد معاون دانشجویی شهرکرد، محمد شیخ امیرحسینی مدیر امور فرهنگی علم و صنعت، مهندس روزبهانی مدیر امور فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سید حسین سید موسوی مدیر فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مدیران و معاونان مبتکر دانشجویی و فرهنگی شناخته شدند.

همچنین در این مراسم از حجت الاسلام مقامی مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز، مهندس باج خواه مدیر فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرورد، مهندس عباس فنی اصلی مدیر فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی، شفیعی زاده مدیر فرهنگی دانشگاه یزد، دکتر محمد شیخ مدیر امور فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر حسن بیابانی مدیر فرهنگی دانشگاه هرمزگان، مهندس میرشاه ولد مدیر امور فرهنگی دانشگاه ملایر، دکتر شایان نژاد مدیر فرهنگی دانشگاه شهرکرد و مهندس طیب نیا دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان مدیران مبتکر تقدیر شد.