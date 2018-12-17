سیدعباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت هوا در مرکز استان یزد طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اظهار داشت: فردا در مرکز استان یزد شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت باد و در اواخر وقت، کاهش دما خواهیم بود به نحوی که دمای هوا در سردترین ساعات روز به دو درجه و در گرمترین ساعات روز به ۱۹ درجه خواهد رسید.

وی بیان کرد: روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز هوای یزد صاف تا کمی ابری همراه با کاهش دما خواهد و دمای هوا در سردترین ساعات روز به دو درجه و در گرمترین ساعات به ۱۷ درجه خواهد رسید.

میرحسینی با بیان اینکه گاریز طی سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، سردترین نقطه استان یزد است، افزود: در روز سه‌شنبه با افزایش ابر، افزایش سرعت باد و در اواخر وقت با کاهش دما تا ۵- درجه در سردترین ساعات و ۱۴ درجه در گرمترین ساعات روز مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه روز چهارشنبه هوا در سردترین نقطه استان یزد، سردتر می‌شود،‌ عنوان کرد: روز چهارشنبه هوا در گاریز صاف تا کمی ابری همراه با کاهش دما تا ۷- درجه در سردترین ساعات روز و ۱۲ درجه در گرمترین ساعات روز خواهد بود.

میرحسینی خاطرنشان کرد: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دمای هوا در سردترین ساعات در مناطقی نظیر میبد، مروست، ابرکوه، اردکان، اشکذر و بهاباد به زیر صفر خواهد رسید.