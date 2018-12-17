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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۷

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی یزد:

هوای یزد سردتر می‌شود

هوای یزد سردتر می‌شود

یزد ـ رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی یزد از کاهش چند درجه‌ای دما از فردا در سراسر استان یزد خبر داد.

سیدعباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت هوا در مرکز استان یزد طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اظهار داشت: فردا در مرکز استان یزد شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت باد و در اواخر وقت، کاهش دما خواهیم بود به نحوی که دمای هوا در سردترین ساعات روز به دو درجه و در گرمترین ساعات روز به ۱۹ درجه خواهد رسید.

وی بیان کرد: روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز هوای یزد صاف تا کمی ابری همراه با کاهش دما خواهد و دمای هوا در سردترین ساعات روز به دو درجه و در گرمترین ساعات به ۱۷ درجه خواهد رسید.

میرحسینی با بیان اینکه گاریز طی سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، سردترین نقطه استان یزد است، افزود: در روز سه‌شنبه با افزایش ابر، افزایش سرعت باد و در اواخر وقت با کاهش دما تا ۵- درجه در سردترین ساعات و ۱۴ درجه در گرمترین ساعات روز مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه روز چهارشنبه هوا در سردترین نقطه استان یزد، سردتر می‌شود،‌ عنوان کرد: روز چهارشنبه هوا در گاریز صاف تا کمی ابری همراه با کاهش دما تا ۷- درجه در سردترین ساعات روز و ۱۲ درجه در گرمترین ساعات روز خواهد بود.

میرحسینی خاطرنشان کرد: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دمای هوا در سردترین ساعات در مناطقی نظیر میبد، مروست، ابرکوه، اردکان، اشکذر و بهاباد به زیر صفر خواهد رسید.

کد مطلب 4487962

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