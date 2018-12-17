جایگزینی ۱۳۰۰ نیروی ایرانی با اتباع خارجی در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان امینی با حضور در سامانه ۱۸۸۸ پاسخگوی مطالبات شهروندان بود در حاشیه این برنامه اظهار کرد: امروز بیش از ۱۰۰ تماس را پاسخ دادیم. فراوانی این تماس ها به همکارانمان خودمان مربوط بود و بیشترین مطالبات آنان تعاونی مسکن بود. تعدادی هم از عملکردها و نوع اقدامات در شهرداری شاکی بودند.

وی درباره تماس شهروندان گفت: انتقادات شهروندان هم بیشتر در حوزه خدمات شهری بود. این انتقادها به حوزه های رفت و روب، پسماند، آتش نشانی، فضای سبز، پله برقی و پل های هوایی مربوط می شد.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران یکی دیگر از مطالبات شهروندان را مربوط به بحث شهرسازی دانست و عنوان کرد: پروانه ساختمان تفکیکی، زمین های کشاورزی، ساخت و سازهای خلاف و موارد مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ از دیگر مطالبات شهروندان بود.

امینی گفت: حمل و نقل عمومی هم یکی از مطالبات شهروندان بود که بیشترین انتقاد را به بحث اتوبوسرانی داشتند. مطالبات مالی پیمانکاران هم مطرح شد، اما کمترین بحث امروز این مورد بود.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات ما در حوزه بازرسی جایگزینی نیروهای انسانی کشور به جای اتباع خارجی بوده است. مردم کشور عوارض پرداخت می کنند و ما اتباع را به کار می گیریم و در نهایت هموطنان خودمان بیکار هستنند. از زمان حضورم تاکنون در این زمینه هزار و ۳۰۰ نفر جایگزینی داشته ایم.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با بیان اینکه ما به دنبال اصلاح امور هستیم، عنوان کرد: برای اینکه کارها بهتر انجام شود، سازمان بازرسی باید در کنار مدیران باشد. در اصل وظیفه ما بازرسی پیشگیرانه است. بازرسی که مبتنی بر قانون، هدایت و راهبری باشد؛ نه اینکه تخلفی انجام شود و بعد رسیدگی کنیم.

وی برخورد قاطع و قانونی با کسانی که به حقوق مردم تعرض می کنند را اصلی ترین وظیفه سازمان بازرسی دانست و گفت: با همین رویکرد اتاق فکر تشکیل داده ایم. این اتاق فکر متشکل از نیروهای نخبه شهرداری است. سعی می کنیم اقداماتی که انجام می دهیم سنجیده، قانونی و علمی باشد.

امینی با اشاره به اینکه کمیته منابع انسانی برای حوزه انتصاب ها تشکیل شده است، گفت: هم اکنون بسیاری از مشکلات ما این است که افراد تخصص مورد نیاز شغل خود را ندارند. ما باید تخصص گرایی، شایسته سالاری، تجربه و مسئولیت پذیری را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران تصریح کرد: یکی دیگر از کمیته هایی که شکل گرفته، کمیته تطبیق است. بسیاری از درخواست های مردم که در سامانه ۱۸۸۸ ثبت می شود، برای ما قابل اجرا نیست. این کمیته بخشی از گزارش های ۱۸۸۸ و بازرسی های مسمتری که داریم را بررسی می کند.