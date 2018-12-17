۳ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری بعد از ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر در دانشگاه شاهد رشد علمی در کشور را سریع دانست و گفت: دانشگاه های ما رتبه اول منطقه را در تولیدات علمی کسب کرده اند، ولی این روند در اقتصاد نفتی و سیستم اداری پیچیده کشور ما کافی نیست و نتوانستند، بخشی از رشد و توسعه اقتصادی جامعه ما را یدک بکشند، اگر فضای صنعتی به درستی در دانشگاه های ما ایجاد شود، مسائل پایه ای مانند ماشین سازی و طراحی توسط دانش پژوهان خلق می شود و اینگونه صنعت نیاز به دانشگاه ندارد.

وی رسیدن به تولید کاربردی در کشور را با اهمیت خواند و افزود: مادامی که دانشگاه های کشور به جایگاه اصلی خود یعنی تولید کاربردی دست نیابند، به توسعه هم نمی رسند و در سال های گذشته در حوزه پژوهش اشتباهات فاحشی مرتکب شده ایم.

وی گفت: پژوهش را با بودجه دولت پیش برده و سازمان های پژوهشی با ساختار پرسنلی زیاد خلق کرده ایم و تمام بودجه دولت صرف پژوهشگران مستخدم و زیرساخت های اشتباه پژوهشی شد و پژوهشکده هایی با تعداد زیادی دانشجوی دکتری و پرسنل اداری فعال هستند که در نبود بودجه دولتی، توانایی خرید حتی یک لامپ را هم ندارند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان این که شرکت های دانش بنیان نمونه پژوهشی و کاربردی موثر دانست و گفت: امروز ۳ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش بنیان به همراه استارت آپ ها توانسته اند حرکتی مثبت را در بین حوانان ایجاد کنند که این جریان با هزینه های دولتی شکل نگرفته است.

ستاری با بیان این که مرز بندی های بین رشته ای دانشگاه ها باید از بین برود، گفت: رشته ها باید با هم افزایی بیشتری هم دیگر را تلفیق کنند تا به تولیدات بهتری برسند و محصولات دانشگاه ها باید توسط بخش خصوصی تولید شوند و این روندی است که کشورهای توسعه یافته به خوبی انجام می دهند.

رییس بنیاد ملی نخبگان گفت: تنها در فضای اکوسیستمی است، که دانشجویان با تولید محصول به سرمایه می رسند و این همان کاری است که استارت آپ ها انجام می دهند و اکنون ۳۰۰ شرکت فعال در بخش نانو در کشور فعال است، که ارزش این شرکت ها بسیار زیاد استف که با هزینه بخش خصوصی تولید شده اند و اگر بخش خصوصی در پژوهش ورود کند آن وقت است که ماهیت کارخانه ای پژوهش به ماهیت صنعتی تبدیل می شود و رشد و توسعه خلق می شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: امروز ۳۳ میلیون جوان و ۴.۵ میلیون دانشجو ظرفیت بزرگی برای کشور است و این نیروهای جدید نیاز به خلاقیت و اکوسیستم و هوایی تازه دارند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چرا که سقف پرواز و آرزوهای دانشگاه با هزینه دولتی مشخص است و پژوهش با هزینه دولتی راه به جایی نمی برد.