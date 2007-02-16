به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره ویژگی‌های این دوره از جشنواره گفت: "علاوه بر حضور 104 فیلم در مسابقه ایران و 161 فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل، نمایش‌های ویژه، چشم‌انداز، کارگاهها و نشست‌های تخصصی از دیگر برنامه‌های این دوره از جشنواره است."



مهدی باقری افزود: "در بخش نمایش‌های ویژه آثار دو کارگردان صاحب سبک ایرانی در زمینه انیمیشن به نمایش درمی‌آید. همچنین در این بخش سینمای کشورهای پیشرو در زمینه انیمیشن با نمایش آثار برتر آن کشورها بررسی می‌شود. جشنواره جشنواره‌ها و نمایش فیلم‌های بلند نیز از دیگر بخش‌های نمایش ویژه است."



بخش چشم‌انداز جشنواره به بررسی عملکرد و فعالیت‌ چند مؤسسه تولید فیلم‌های انیمیشن در داخل و خارج کشور اختصاص دارد. همچنین فیلم‌های برگزیده چهار دوره جشنواره پویانمایی تهران در این بخش روی پرده می‌رود. برنامه‌های جنبی جشنواره شامل برپایی کارگاههای آموزشی و نشست‌های تخصصی است. در کارگاههای آموزشی فیلم‌های انیمیشن ایرانی با حضور استادان این رشته برای هنرجویان انیمیشن آسیب‌شناسی و بررسی خواهند شد.



در نشست‌های تخصصی نیز مسئولان سینمایی کشور و همچنین مؤسسات تولید فیلم‌های انیمیشن مشکلات این سینما را بررسی و برای بهبود کیفیت فیلم‌ها و حضور بیشتر آنها در بازار جهانی راهکارهایی ارائه می‌کنند. پنجمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ششم تا دهم اسفند برگزار می‌شود.

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