محله قدیمی گلبازان کرمان احیا و بازآفرینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی کرمان، غلامرضا فرخی با اشاره به اینکه در کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر کرمان احیاء و بازآفرینی محله گلبازخان کرمان مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت، گفت: این طرح پس از تایید نهایی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه شهرداری کرمان در راستای همکاری و مشارکت هر چه بیشتر مردم و بخش خصوصی بسته های تشویقی در نظر خواهد گرفت، اظهار کرد: محله گلبازخان در محدوده عرصه و حریم بازار تاریخی کرمان قرار دارد.

فرخی با اشاره به اینکه محله گلبازخان از محله های قدیمی شهر کرمان است که دارای بناهای با ارزش تاریخی متعددی می باشد، افزود: مرمت محله مذکور با هدف احیاء و بازسازی بافت تاریخی شهر کرمان اجرا می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به راه اندازی اقامتگاه های سنتی در محله گلبازخان کرمان با هدف توسعه گردشگری و ایجاد هتل اشاره و اظهار کرد: بدون شک با مرمت و بازسازی محله های تاریخی، شاهد حضور بیش از پیش گردشگران داخلی و خارجی در این اماکن خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در راستای حفظ ارزشها و حفاظت از بافت تاریخی شهر کرمان برای اولین بار طرح مطالعات محلات تاریخی توسط شهرداری کرمان و با همکاری میراث فرهنگی استان اجرا می شود، افزود: طرح مذکور پس از تکمیل مطالعات، با مشارکت دستگاههای مربوطه، بخش خصوصی و مردم انجام می شود.

فرخی بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان از محل اعتبارات استانی و ملی سال ۹۶- ۹۷ کار مرمت و بدنه سازی محلات تاریخی و معابر واجد ارزش را نیز آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر رویکرد تعداد زیادی از دستگاهها و ارگانهای دولتی رویکرد توسعه شهر کرمان با اتکا به پتانسیل های میراث فرهنگی و گردشگری است که جای تقدیر دارد.