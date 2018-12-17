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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۱

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان:

محله قدیمی گلبازان کرمان احیا و بازآفرینی می شود

محله قدیمی گلبازان کرمان احیا و بازآفرینی می شود

کرمان - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از احیاء و بازآفرینی محله قدیمی گلبازان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی کرمان، غلامرضا فرخی با اشاره به اینکه در کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر کرمان احیاء و بازآفرینی محله گلبازخان کرمان مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت، گفت: این طرح پس از تایید نهایی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه شهرداری کرمان در راستای همکاری و مشارکت هر چه بیشتر مردم و بخش خصوصی بسته های تشویقی در نظر خواهد گرفت، اظهار کرد: محله گلبازخان در محدوده عرصه و حریم بازار تاریخی کرمان قرار دارد.

فرخی با اشاره به اینکه محله گلبازخان از محله های قدیمی شهر کرمان است که دارای بناهای با ارزش تاریخی متعددی می باشد، افزود: مرمت محله مذکور با هدف احیاء و بازسازی بافت تاریخی شهر کرمان اجرا می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به راه اندازی اقامتگاه های سنتی در محله گلبازخان کرمان با هدف توسعه گردشگری و  ایجاد هتل اشاره و اظهار کرد: بدون شک با مرمت و بازسازی محله های تاریخی، شاهد حضور بیش از پیش گردشگران داخلی و خارجی در این اماکن خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در راستای حفظ ارزشها و حفاظت از بافت تاریخی شهر کرمان برای اولین بار طرح مطالعات محلات تاریخی توسط شهرداری کرمان و با همکاری میراث فرهنگی استان اجرا می شود، افزود: طرح مذکور پس از تکمیل مطالعات، با مشارکت دستگاههای مربوطه، بخش خصوصی و مردم انجام می شود.

فرخی بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان از محل اعتبارات استانی و ملی سال ۹۶- ۹۷ کار مرمت و بدنه سازی محلات تاریخی و معابر واجد ارزش را نیز آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر رویکرد تعداد زیادی از دستگاهها و ارگانهای دولتی رویکرد توسعه شهر کرمان با اتکا به پتانسیل های میراث فرهنگی و گردشگری است که جای تقدیر دارد.

کد مطلب 4487984

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    نظرات

    • پرسام IR ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
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      پاسخ
      با سلام. از محله گلباز خان جز دو خانه تاریخی که آنها هم نصفشون تخریب شده دیگه چیزی نمونده. جهت یادآوری میگم آقای بابایی شهردار سابق کرمان با افتخار محله گلباز خان با خاک یکسان کرد و از وسطش خیابون کشید!!!!

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