انحراف به چپ اصلی ترین علت تصادفات جاده ای در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ علیرضا اسماعیلی افزود: از این تعداد 8/11 درصد را تصادفات فوتی و 2/88 درصد تصادفات جرحی بوده است.

رئیس پلیس راه کشور در خصوص عوامل شکل گیری و وسائل نقلیه درگیر در تصادفات ، گفت: سواری و وانت ها با 8/53 درصد بیشترین نقش را در تصادفات داشتند و پس از آن موتورسیکلت با 5/22 درصد ، کامیون با 2/13 درصد ، عابر پیاده با 7 درصد و وسایل نقلیه عمومی مسافربری با 5/3 درصد در رده های بعدی قرار دارند.

وی با اشاره به علل اصلی وقوع تصادفات در جاده های کشور گفت: در بیش از 5950 فقره تصادف معادل 7/24 درصد کل تصادفات علت وقوع تصادف انحراف به چپ خودروها بوده و پس از آن ، عدم توجه به جلو با 2/21 درصد ، عدم رعایت حق تقدم با 5/14 درصد ، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با 9/13 و تخطی از سرعت مطمئنه با 9/8 درصد بیشترین دلایل وقوع تصادفات در جاده های کشور بودند.

اسماعیلی ، 12 تخلف را در وقوع تصادفات کشور دارای بیشترین تاثیر دانست و افزود: علاوه بر تخلفات فوق تغییر ناگهانی مسیر خودروها ، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی ، حرکت در خلاف جهت ، نقص فنی ، عبور از محل ممنوعه ، نقص ماده 4 آیین نامه راهها از جمله دلایل عمده وقوع تصادفات در جاده های کشور هستند.

رئیس پلیس راه کشور همچنین گفت: 19 هزار و 969 فقره تصادف معادل 83 درصد کل تصادفات در بین ساعات 7 صبح تا 12 شب و 4160 فقره تصادف در بین ساعت 12 شب تا 7 صبح اتفاق افتاده که این موضوع بیانگر اهمیت استراحت کافی رانندگان ورانندگی نکردن در حالت خستگی و خواب آلودگی و ساعات پایانی شب می باشد.

وی گفت: 60 درصد تصادفات تا 30 کیلومتری شهرها اتفاق افتاده و 40 درصد تصادفات از 30 کیلومتری شهرها به بعد رخ داد لذا باید رانندگان هنگام ورود و خروج به محدوده شهر به لحاظ وجود تقاطع ها روستاهای حاشیه جاده ، تردد بیشتر خودروها و... قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت نمایند.

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به اینکه در سرعت و سبقت غیر مجاز نقش موثری در وقوع و یا شدت تصادفات ایفا می نماید ، تاکید کرد: با به کارگیری سیستم مراقبت الکترونیکی و دستگاه GPS در ناوگان عمومی مسافربری انتظار می رود در ماه آینده و سال 86 با کنترل تردید و سرعت اتوبوسها میزان تخلفات و حوادث ناشی از سرعت آنان کاهش چشمگیری یابد.