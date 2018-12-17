سید ابوالفضل کشفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بناهای غیرمجاز اظهار داشت: یکی از مهمترین مواردی که از سوی شهرداری یزد و شهرداری مناطق پیگیری می‌شود و در دستور کار قرار گرفته، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است.

وی بیان کرد: این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و پیگیری‌های لازم هم در زمینه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و هم در زمینه تخریب بناهای فاقد مجوز با جدیت انجام می‌شود.

کشفی با بیان اینکه هماهنگی لازم به منظور همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط نیز انجام شده است، افزود: در اجرای این امر با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

شهردار منطقه ۲ یزد با اشاره به تخریب بنایی در بلوار سنتو یزد افزود: دو واحد تجاری به گذر تعرض کرده بودند که واحدهای آنها تخریب شد.

کشفی همچنین از گشت زنی نیروهای اجرائیات شهرداری خبر داد و خاطرنشان کرد: این اقدام به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز انجام می‌شود و برای این ساخت و سازها پرونده تشکیل و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود.